新港奉天宮媽祖環台遶境 澎湖首站騎行

2019-06-28 18:52 中央社 澎湖縣28日電



嘉義新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」腳踏車遶境環台，29日從澎湖開始騎行，將分五階段遶行台、澎、金、馬、綠島，預計明年元旦在總統府前參加升旗典禮，祈求幸福台灣、祈禱平安。

嘉義新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮為慶祝媽祖駐台400年，首次舉辦「馨護（幸福）台灣．騎島（祈禱）平安」活動，以騎乘腳踏車方式遶行台、澎、金、馬、綠島，29日由澎湖出發，將持續進行到明年1月5日。

新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」活動，由媽祖遶境，今天自嘉義海運抵澎，駐駕澎湖天后宮，並以在7月擔任宗教直航的「金面媽祖」來迎接，澎湖縣長賴峰偉、董事長何達煌、澎管處副處長洪志光和澎湖12間友廟代表一起參拜，並為媽祖的龍頭陣揭牌，宣告全台遶境活動，明天由西嶼竹灣宮鳴笛騎行。

澎湖縣長賴峰偉表示，媽祖保佑各地的黎民、漁民，新港奉天宮騎腳踏車遶境環台，第一站由澎湖開始，利用腳踏車將愛散播在所有土地上，庇佑國泰民安、風調雨順。

奉天后「馨護台灣．騎島平安」活動，將由龍頭陣引導，300部腳踏車陪騎，媽祖神轎壓陣的方式來進行，以2天的時間遶行澎湖本島12座宮廟，並在馬公中正路段有鑽轎底，祈求媽祖庇佑。