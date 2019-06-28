親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

投票表決！長榮董事長林寶水見工會代表 六方案內容曝光

高市副議長表態 郭台銘籲韓國瑜守高雄他當總統「三贏！」

新港奉天宮媽祖環台遶境 澎湖首站騎行

2019-06-28 18:52中央社 澎湖縣28日電

嘉義新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」腳踏車遶境環台，29日從澎湖開始騎行，將分五階段遶行台、澎、金、馬、綠島，預計明年元旦在總統府前參加升旗典禮，祈求幸福台灣、祈禱平安。

嘉義新港奉天宮董事長何達煌表示，奉天宮為慶祝媽祖駐台400年，首次舉辦「馨護（幸福）台灣．騎島（祈禱）平安」活動，以騎乘腳踏車方式遶行台、澎、金、馬、綠島，29日由澎湖出發，將持續進行到明年1月5日。

新港奉天宮「馨護台灣．騎島平安」活動，由媽祖遶境，今天自嘉義海運抵澎，駐駕澎湖天后宮，並以在7月擔任宗教直航的「金面媽祖」來迎接，澎湖縣長賴峰偉、董事長何達煌、澎管處副處長洪志光和澎湖12間友廟代表一起參拜，並為媽祖的龍頭陣揭牌，宣告全台遶境活動，明天由西嶼竹灣宮鳴笛騎行。

澎湖縣長賴峰偉表示，媽祖保佑各地的黎民、漁民，新港奉天宮騎腳踏車遶境環台，第一站由澎湖開始，利用腳踏車將愛散播在所有土地上，庇佑國泰民安、風調雨順。

奉天后「馨護台灣．騎島平安」活動，將由龍頭陣引導，300部腳踏車陪騎，媽祖神轎壓陣的方式來進行，以2天的時間遶行澎湖本島12座宮廟，並在馬公中正路段有鑽轎底，祈求媽祖庇佑。

澎湖媽祖奉天宮
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

國民黨金門藍天志工團成立 未見「地方大咖」耐人尋味

2019-06-28 19:20

保存常民生活經驗！高雄為無形文資暨技術保存者授證

2019-06-28 16:02

暑假去哪玩？進到屏東藝術館即可環遊世界

2019-06-28 13:39

屏東青春藝術節 滅火器楊大正、DJ Ray Ray嗨翻演藝廳

2019-06-28 12:50

新住民活出新生活 移民署南下行動便民

2019-06-28 09:33

韓國瑜：改造汕尾港 拓建中芸港

2019-06-27 23:10

高市準公幼達120所 全國最多

2019-06-27 23:07

違規占用婦幼車位 29日起開罰

2019-06-27 23:01

鵬琉線船票半價優惠 墾丁飯店推「買大送小」

2019-06-27 22:55

盜採砂石農地／140坑洞未回填 屏東將課地價稅

2019-06-27 22:47

潮州鎮納骨塔位拉警報 公所擬再興建第二納骨堂

2019-06-27 18:41

雙流自然教育中心10歲了 6月29日門票10元歡喜來慶生

2019-06-27 17:40

盜採留下140個砂石坑洞 屏東今年課徵地價稅

2019-06-27 15:35

高市加入準公共化幼兒園達120所 全國最多

2019-06-27 14:31

茂林情人谷山崩巨響不斷 居民擔心土石形成堰塞湖

2019-06-27 14:30

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

10元起跳！桃市廢棄物搖身變環保家具 29日起開賣

2019-06-28 11:42

到溪頭納涼一位難求 彰化縣暑假增開直達加班車

2019-06-28 12:10

這群志工供應素食「呷免驚」 10年沒停過愈做愈好吃

2019-06-28 07:28

台南新營淨水場大變身 斥資9億打造國際級訓練園區

2019-06-28 12:44

泰迪熊艦長現身台南安平港 還有3米巨型水手熊

2019-06-28 12:38

5000噸水塔蓋好40年不用引民怨 立委蔡適應協調啟用

2019-06-28 16:28

影／桃園復興台七線 榮華段坍方交通中斷

2019-06-28 17:10

台灣好行關仔嶺故宮南院線 百元搭公車玩一天

2019-06-28 09:32

太原車站違停機車滿出來！台鐵、警方束手無策

2019-06-28 15:28

影／舊山線Rail Bike正式營運 未來爭取延伸路線至台中

2019-06-27 22:16

上下車刷卡獎勵措施縮水？柯文哲：只限一段票

2019-06-28 16:01

基隆嶼搭船 訂出公定價

2019-06-27 23:58

嘉市長跑選手穿和服行銷觀光 甜美姿態融化網友

2019-06-27 20:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top