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新港奉天宮媽祖「馨護臺灣 祈禱平安」車隊澎湖祈福

2019-06-28 16:31聯合報 記者卜敏正╱即時報導

新港奉天宮媽祖與「馨護臺灣」腳踏車團隊即工作人員，今天上午搭乘雲豹輪抵達澎湖，由澎湖天后宮、南甲海靈殿、竹灣大義宮、東衛天后宮等宮廟一同於碼頭接駕，媽祖隨即登上此次活動特別訂製鳳尾鑾車，300多名騎士陪騎，前往澎湖天后宮，下午在澎湖天后宮前舉行巡安祈福典禮。

新港奉天宮為慶祝媽祖蒞台400周年，以騎腳踏車方式繞行台、澎、金、馬、綠島等離島地區，今天第一站先搭乘雲豹快輪到澎湖，澎湖各宮廟共同迎接媽祖，與工作人員到澎湖天后宮，再由澎湖縣長賴峰偉，在龍頭車上匾額舉行揭匾儀式，代表新港奉天宮開臺媽祖賜福列車來到澎湖縣。

新港奉天宮表示，這次澎湖3天腳踏車活動，東衛天后宮媽祖，將陪同新港媽與300多名騎士一同賜福澎湖，28日晚間將駐駕竹灣大義宮，29日上午由大義宮鳴笛出發，車隊騎島賜福中午駐駕湖西天后宮，下午抵達澎湖縣政府，以徒步方式賜福馬公市區，分送媽祖平安符與紀念香火袋，晚上駐駕澎湖天后宮。

30日上午從澎湖天后宮鳴笛出發，經南甲海靈殿，前往澎南地區賜福，將經過蒔裡水仙宮、鎖港北極殿、鎖港紫微宮，中午回到澎湖天后宮前廣場，完成澎湖賜福活動。

新港奉天宮媽祖登上此次活動特別訂製鳳尾鑾車，前往澎湖天后宮。圖／新港奉天宮提供
新港奉天宮媽祖登上此次活動特別訂製鳳尾鑾車，前往澎湖天后宮。圖／新港奉天宮提供
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新港奉天宮董事長何達煌，帶領「馨護臺灣」腳踏車團隊到達澎湖。圖／新港奉天宮提供
新港奉天宮董事長何達煌，帶領「馨護臺灣」腳踏車團隊到達澎湖。圖／新港奉天宮提供
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新港奉天宮媽祖登上雲豹輪。圖／新港奉天宮提供
新港奉天宮媽祖登上雲豹輪。圖／新港奉天宮提供
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澎湖天后宮媽祖
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