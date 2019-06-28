保存常民生活經驗！高雄為無形文資暨技術保存者授證

2019-06-28 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市自97年登錄無形文化資產至今，共有28項、34保存技術保存者，包含13位藝師與21個團體，市府肯定各項保存者與民間團體的努力，今天在市定古蹟「高雄市役所」高史博館，舉辦「高雄市無形文化資產暨文化資產保存技術保存者授證典禮」，授證個人與團體表示感謝。

高雄市文化局長林思伶表示，無形文化資產是常民多年以來的生活經驗與生命體驗，文化局肩負保存維護高雄在地珍貴傳統技藝之責，感謝全體藝師與團隊作好文化傳承的工作，並期許未來能與不同地區團體進行交流，宣傳高雄無形文化資產。

高雄市無形文化資產以《文化資產保存法》為基礎，經過嚴格的審議作業，予以登錄公告，並推動文化資產的保存、維護與傳習。高史博代理館長王御風表示，高史博將陸續規劃出版專書，拍攝出版影輯，推動保存維護計畫等，培養各項技藝人才，讓高雄寶貴的文化資產得以代代流傳。

高雄市無形文化資產暨文化資產保存技術及保存者，目前登錄有6位傳統工藝保存者、5位傳統表演藝術保存者、9個傳統表演藝術保存團體、12個民俗保存團體，以及2位文化資產保存技術及保存者。包括全台各縣市唯一存留的皮影戲3個劇團、全臺規模最大的媽祖海上巡香、以及西南部最重要的王船祭儀不可或缺的技術保存者。

其中傳統工藝木雕保存者葉經義、羅漢門迎佛組保存團體內門紫竹寺南海紫竹寺、傳統表演藝術客家八音保存團體美濃客家八音團項，更被文化部指定為重要傳統工藝、重要民俗及重要表演藝術。

高雄市無形文化資產保存技術保存者登錄名單

一、傳統工藝類：

木雕：葉經義、林水養

神像雕刻：蘇義雄(義山佛店)

布袋戲偶：陳忠榮（歿）

傳統彩繪：馮進興、張財雄

二、保存技術保存者：

木作王船技術：林良太

土水修造技術：蘇清良

三、傳統表演藝術：

皮影戲：東華皮影戲團、復興閣皮影戲團、永興樂皮影戲團

十全腔：李添貴（歿）

客家八音：美濃客家八音團

撮把戲：楊秀衡撮把戲團

宋江陣：鄭福仁

南管：陳嬿朱、右昌光安南樂社

八家將：鼓山地嶽殿吉勝堂

太平歌樂：下茄萣金鑾宮太平歌樂社

踏涼傘：呂柏達、陳天榮

傀儡戲：錦飛鳳傀儡戲劇團

四、民俗：

傀儡戲謝土及拜天公儀式：錦飛鳳傀儡戲劇團

大武壠阿里關太祖祭典：關山社區發展協會

大武壠頂荖濃太祖祭典：清奉宮管理委員會

大武壠小林平埔夜祭：小林社區發展協會

羅漢門迎佛祖：內門紫竹寺/內門南海紫竹寺

下茄萣金鑾宮王醮大典：金鑾宮

林園鳳芸宮媽祖海巡：鳳芸宮

美濃廣善堂送字紙灰祭典：美濃廣善堂

拉阿魯哇族 Miatungusu（聖貝祭）：高雄市拉阿魯哇文教協進會

新威勸善堂祭河江敬義塚祭典：新威勸善堂

鳳邑舊城城隍出巡：鳳邑舊城城隍廟