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恆春全鎮大摸彩又來了 鎮長：以坦蕩的心破除謠言

2019-06-28 15:27聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春鎮公所去年舉辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動，因花費300萬元辦全鎮大摸彩，又逢選舉敏感期間，引發對手陣營質疑政策買票，雖然縣審計室曾行文要公所說明，鎮公所仍訂7月6日續辦；鎮長盧玉棟說，自己是農民出身，最了解農漁民的甘苦，幫弱勢農漁民打造行銷舞台，公部門責無旁貸，他以坦蕩的心破除謠言，任內會年年舉辦。

恆春鎮公所去年7月辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動，附帶辦全鎮大摸彩，鎮內萬餘戶都有1張摸彩卷，獎品多達3000份，當時鎮路女盧玉棟連任，因距離年底基層選舉投票日僅剩4個月，引發對手陣營質疑，國民黨立委賴士葆還還在立院抨擊「恆春全民大摸彩」，屏東縣審計室也行文要求鎮公所說明。

恆春鎮長盧玉棟今天宣布，農漁特產展售暨節能減碳宣導活動和全鎮大摸彩，定7月6日在鎮公所前廣場舉辦，為鼓勵參與並回饋鎮民，比照去年發送全鎮11733戶每戶1張摸彩卷，頭獎為電動機車，另有電視、冰箱等2000多份獎品；當天展售農漁特色產品外，還邀5大飯店廚師到場展現廚藝，讓民眾品嚐「恆春味」的特色料理，帶動遊客買特產逛小吃。

「所有在地農漁產品一次到齊，推廣農漁產品兼帶動暑假觀光！」盧玉棟說，因恆春鎮這幾年遊憩據點、公共造產收入不錯，決定將盈餘回饋鎮民辦摸彩，同時打造促銷在地農特產品的舞台；去年有人質疑活動與選舉造勢有關，他連任後以坦盪心的連年舉辦破除謠言，科目預算經過鎮代會同意，依法執行。

屏東縣審計室說，該項社會福利性質的科目預算，有經鄉鎮代表會同意後依法執行，但審計單位事後要了解是否達到預期效益，避免公務預算不當使用或濫用，去年收到恆春鎮公所說明後，有回文提醒注意成本效益；鎮公所前年推出的每人萬元結婚補助，審計室雖認為對留住人口及鼓勵生育的激勵效果有限，但也只能提醒和建議取消。

屏東縣恆春鎮長盧玉棟（左五）今天召開記者會宣布，農漁特產展售暨節能減碳宣導活動和...
屏東縣恆春鎮長盧玉棟（左五）今天召開記者會宣布，農漁特產展售暨節能減碳宣導活動和全鎮大摸彩，定7月6日在鎮公所前廣場舉辦。記者潘欣中／攝影
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