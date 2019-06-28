恆春全鎮大摸彩又來了 鎮長：以坦蕩的心破除謠言

2019-06-28 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春鎮公所去年舉辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動，因花費300萬元辦全鎮大摸彩，又逢選舉敏感期間，引發對手陣營質疑政策買票，雖然縣審計室曾行文要公所說明，鎮公所仍訂7月6日續辦；鎮長盧玉棟說，自己是農民出身，最了解農漁民的甘苦，幫弱勢農漁民打造行銷舞台，公部門責無旁貸，他以坦蕩的心破除謠言，任內會年年舉辦。

恆春鎮公所去年7月辦農漁特產展售暨節能減碳宣導活動，附帶辦全鎮大摸彩，鎮內萬餘戶都有1張摸彩卷，獎品多達3000份，當時鎮路女盧玉棟連任，因距離年底基層選舉投票日僅剩4個月，引發對手陣營質疑，國民黨立委賴士葆還還在立院抨擊「恆春全民大摸彩」，屏東縣審計室也行文要求鎮公所說明。

恆春鎮長盧玉棟今天宣布，農漁特產展售暨節能減碳宣導活動和全鎮大摸彩，定7月6日在鎮公所前廣場舉辦，為鼓勵參與並回饋鎮民，比照去年發送全鎮11733戶每戶1張摸彩卷，頭獎為電動機車，另有電視、冰箱等2000多份獎品；當天展售農漁特色產品外，還邀5大飯店廚師到場展現廚藝，讓民眾品嚐「恆春味」的特色料理，帶動遊客買特產逛小吃。

「所有在地農漁產品一次到齊，推廣農漁產品兼帶動暑假觀光！」盧玉棟說，因恆春鎮這幾年遊憩據點、公共造產收入不錯，決定將盈餘回饋鎮民辦摸彩，同時打造促銷在地農特產品的舞台；去年有人質疑活動與選舉造勢有關，他連任後以坦盪心的連年舉辦破除謠言，科目預算經過鎮代會同意，依法執行。