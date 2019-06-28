暑假去哪玩？進到屏東藝術館即可環遊世界
暑假即將來臨，屏東縣政府為兒童及青少年設計專屬的藝文盛宴，7月起一連兩個月「屏東兒童狂歡節」、「青春藝術節」接力登場，一系列融合音樂、戲劇精彩表演節目、藝術體驗營、電音派對、舞蹈Battle大賽及講座活動，讓大小朋友一同嗨翻一夏。
連續舉辦8年的兒童狂歡節，7月6日將於屏東藝術館揭幕，最受小朋友喜愛的何爺爺跳跳屋滑水道，YOYO家族月亮姐姐、羚羊哥哥及麥當勞的麥麥天團，在開幕當天下午3時30分與親子們一起唱跳同樂。
兒童狂歡節以「大富翁環遊世界」為主題，將藝術館化身為世界文化館，各國地標美景與創意設計，搭建起地中海風格的倒立顛倒屋、運用視覺幻覺的傾斜巴黎鐵塔、義大利彩色島的鏡射屋，展示15個國家民族傳統服飾的快速變身區，還有手作童玩、異國美食，讓小朋友不用出國，也能環遊世界趣味冒險。文化處長吳明榮歡迎家長帶著家中小朋友，一起到屏東藝術館環遊世界。
另外，文化處表示，迎接2019台灣設計展在屏東，首次串連兒童狂歡節與青春藝術節的策展理念，透過活動的設計，帶給各年齡層藝術啟發與創造力。另配合推出6666方案，從6月6日下午6時推出套票最低享6折優惠，一開賣不到一個月，部份場次票房已達八成，包括西班牙Clownidoscopio劇團《旅行箱的秘密》、台灣親子音樂熱銷冠軍《LaLaLa愛唱歌》、紅鼻子馬戲團《ㄚㄧㄨㄟㄛ》、飛人集社劇團《初生》、山豬影像《毛神仔》。原聲童聲合唱團與泰武古謠傳唱帶來的《玉山vs大武山的傳說》、以傳統家將文化紅到國際的鐵四帝《回‧神》、當代傳奇劇場《英雄武松》、種子舞團《找夏》及故事工廠《莊子兵法》等，場場精彩，更多節目資訊可上文化處官網及臉書粉絲頁查詢。
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