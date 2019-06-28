暑假去哪玩？進到屏東藝術館即可環遊世界

2019-06-28 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



暑假即將來臨，屏東縣政府為兒童及青少年設計專屬的藝文盛宴，7月起一連兩個月「屏東兒童狂歡節」、「青春藝術節」接力登場，一系列融合音樂、戲劇精彩表演節目、藝術體驗營、電音派對、舞蹈Battle大賽及講座活動，讓大小朋友一同嗨翻一夏。

連續舉辦8年的兒童狂歡節，7月6日將於屏東藝術館揭幕，最受小朋友喜愛的何爺爺跳跳屋滑水道，YOYO家族月亮姐姐、羚羊哥哥及麥當勞的麥麥天團，在開幕當天下午3時30分與親子們一起唱跳同樂。

兒童狂歡節以「大富翁環遊世界」為主題，將藝術館化身為世界文化館，各國地標美景與創意設計，搭建起地中海風格的倒立顛倒屋、運用視覺幻覺的傾斜巴黎鐵塔、義大利彩色島的鏡射屋，展示15個國家民族傳統服飾的快速變身區，還有手作童玩、異國美食，讓小朋友不用出國，也能環遊世界趣味冒險。文化處長吳明榮歡迎家長帶著家中小朋友，一起到屏東藝術館環遊世界。