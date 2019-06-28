屏東青春藝術節 滅火器楊大正、DJ Ray Ray嗨翻演藝廳

2019-06-28 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



滅火器主唱楊大正將在青春藝術節音樂工作坊中進行分享。圖／翻攝自臉書《滅火器 Fire EX.》 分享 facebook 迎接暑假來臨，屏東縣政府為兒童及青少年設計專屬的藝文盛宴，從7月起一連兩個月屏東「兒童狂歡節」、「青春藝術節」接力登場，一系列融合音樂、戲劇精采表演節目、藝術體驗營、電音派對、舞蹈Battle大賽及講座活動，讓大小朋友一同嗨翻一夏。

今年首辦「屏東青春藝術節」從8月2日至31日於演藝廳登場，將次文化的街舞拉到劇場，電音派對邀請台灣首登比利時電子音樂祭的知名女DJ Ray Ray搭配Luxy boyz演出，結合街舞、技能與創意的舞蹈Battle大賽，讓青少年大展身手。

活動更邀請滅火器主唱楊大正、種子音樂創辦人田定豐、董事長樂團及美秀集團於藝術工作坊中分享；而在演藝廳戶外廣場打造大型跳舞機及人牆穿越互動裝置，搭配巨型電視牆，從街頭到藝術場域，皆是青少年探索的領地。

文化處長吳明榮表示，希望透過青春藝術節讓青少年朋友能到屏東來，透過工作坊中各領域的專業人士分享，能夠在玩中學、學中玩過程中，在音樂、街舞等領域獲得啟發。

另外，文化處表示，迎接2019台灣設計展在屏東，首次串連兒童狂歡節與青春藝術節的策展理念，透過活動的設計，帶給各年齡層藝術啟發與創造力。另配合推出6666方案，從6月6日下午6時推出套票最低享6折優惠，一開賣不到一個月，部分場次票房已達八成，包括西班牙Clownidoscopio劇團《旅行箱的祕密》、台灣親子音樂熱銷冠軍《LaLaLa愛唱歌》、紅鼻子馬戲團《ㄚㄧㄨㄟㄛ》、飛人集社劇團《初生》、山豬影像《毛神仔》。