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新住民活出新生活 移民署南下行動便民

2019-06-28 09:33聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

移民署主任秘書林興春與陸委會研究委員何達仁等人昨天南下屏東慰問移工、探訪新住民。...
移民署主任秘書林興春與陸委會研究委員何達仁等人昨天南下屏東慰問移工、探訪新住民。圖／移民署提供
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屏東縣新住民將近2萬人，還有不少到屏東工作的移工，移民署昨天在東港區漁會舉辦跨機關「擴大便民行動服務」，提供國人、新住民及漁工各項便利的證件辦理及諮詢服務，連印尼護照都可以當場申辦，讓來台工作的外籍工作者大讚便利。

移民署主任秘書林興春與陸委會研究委員何達仁等人，昨天也特別南下屏東，前往關懷萬巒鄉大陸新住民楊進霞及潮州鎮埃及籍何穆等新住民，拜訪長期參與新住民事務東港區海口人社區經營協會。

其中來自大陸的新住民楊進霞，與老公在屏東縣萬巒鄉經營「囍羊羊牧場」，從什麼都不會的小女孩，努力學習成為會養羊、揉羊奶饅頭及做羊奶手工皂的牧場老闆娘，為展示牧場特色，讓外界看到新住民活出新生活。

而埃及籍新住民何穆原本是埃及文化部舞者，與前往埃及學舞的台灣女孩趙芯瑩，舞出一段浪漫戀情，兩人婚後在屏東縣潮州鎮開設一間中東舞蹈教室，平常除了教學外，也不忘熱心參與新住民相關事務，何穆夫婦為展示中東文化特色，特地表演一段迎賓舞蹈，讓林興春等人留下深刻印象。

移民署這次為提供新住民照顧服務措施及移民輔導相關資訊，結合駐臺北印尼經濟貿易代表處及馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處，共同關懷東港地區辛勞工作境外漁工，現場除發送防制人口販運宣導小禮物、二手衣，並提供異國小點心、飲品給漁工們消暑解鄉愁。

另外也同時在東港區漁會舉辦跨機關「擴大便民行動服務」，提供國人、新住民及漁工各項便利的證件辦理及諮詢服務。林興春表示，政府在便民服務工作上，將會持續整合資源，發揮最大效益。

移民署主任秘書林興春與陸委會研究委員何達仁等人昨天南下屏東慰問移工、探訪新住民。...
移民署主任秘書林興春與陸委會研究委員何達仁等人昨天南下屏東慰問移工、探訪新住民。圖／移民署提供
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移民署昨天在東港區漁會舉辦跨機關「擴大便民行動服務」，提供國人、新住民及漁工各項...
移民署昨天在東港區漁會舉辦跨機關「擴大便民行動服務」，提供國人、新住民及漁工各項便利的證件辦理及諮詢服務，連印尼護照都可以當場申辦，讓來台工作的外籍工作者大讚便利。圖／移民署提供
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新住民移民署
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