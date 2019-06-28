新住民活出新生活 移民署南下行動便民
屏東縣新住民將近2萬人，還有不少到屏東工作的移工，移民署昨天在東港區漁會舉辦跨機關「擴大便民行動服務」，提供國人、新住民及漁工各項便利的證件辦理及諮詢服務，連印尼護照都可以當場申辦，讓來台工作的外籍工作者大讚便利。
移民署主任秘書林興春與陸委會研究委員何達仁等人，昨天也特別南下屏東，前往關懷萬巒鄉大陸新住民楊進霞及潮州鎮埃及籍何穆等新住民，拜訪長期參與新住民事務東港區海口人社區經營協會。
其中來自大陸的新住民楊進霞，與老公在屏東縣萬巒鄉經營「囍羊羊牧場」，從什麼都不會的小女孩，努力學習成為會養羊、揉羊奶饅頭及做羊奶手工皂的牧場老闆娘，為展示牧場特色，讓外界看到新住民活出新生活。
而埃及籍新住民何穆原本是埃及文化部舞者，與前往埃及學舞的台灣女孩趙芯瑩，舞出一段浪漫戀情，兩人婚後在屏東縣潮州鎮開設一間中東舞蹈教室，平常除了教學外，也不忘熱心參與新住民相關事務，何穆夫婦為展示中東文化特色，特地表演一段迎賓舞蹈，讓林興春等人留下深刻印象。
移民署這次為提供新住民照顧服務措施及移民輔導相關資訊，結合駐臺北印尼經濟貿易代表處及馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處，共同關懷東港地區辛勞工作境外漁工，現場除發送防制人口販運宣導小禮物、二手衣，並提供異國小點心、飲品給漁工們消暑解鄉愁。
另外也同時在東港區漁會舉辦跨機關「擴大便民行動服務」，提供國人、新住民及漁工各項便利的證件辦理及諮詢服務。林興春表示，政府在便民服務工作上，將會持續整合資源，發揮最大效益。
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