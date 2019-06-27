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韓國瑜：改造汕尾港 拓建中芸港

2019-06-27 23:10聯合報 記者徐白櫻／高雄報導

高雄市長韓國瑜視察林園汕尾港，走到港邊觀看風帆船練習。 記者徐白櫻／攝影
高雄市長韓國瑜視察林園汕尾港，走到港邊觀看風帆船練習。 記者徐白櫻／攝影
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高雄市韓國瑜昨視察林園漁港，海洋局提出汕尾與中芸兩大漁港未來發展計畫，汕尾以後朝觀光休憩與運動方向發展。選前辯論韓曾被這兩個漁港考倒，韓國瑜說「此行是傾聽漁民聲音，不是雪恥」，市府會更積極投入建設，提供漁民安全便利的作業環境。

高雄市長韓國瑜上任後第七次夜宿林園，昨清早到林園區漁會總幹事劉瑞卿住家品茶吃海鮮粥與漁民座談，海洋局長趙紹廉與水利局李戎威也到場簡報林園海岸整治進度，座談會場緊臨汕尾漁港，多名汕尾國小師生在港內練習風帆船。

高雄市長韓國瑜韓國瑜（右二）視察林園汕尾港，聆聽漁港簡報，同時享用海鮮粥。記者徐...
高雄市長韓國瑜韓國瑜（右二）視察林園汕尾港，聆聽漁港簡報，同時享用海鮮粥。記者徐白櫻／攝影
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趙紹廉指出，汕尾漁港位處高屏溪口右岸，港口與航道清淤是重點工作，目前大型漁筏暫移泊中芸漁港，未來轉型觀光休憩船舶發展；市府已提報環境改造、航道疏濬與東縮改善工程，總經費約8600萬元，爭取中央挹注經費，施工期概估1.5年。

中芸港部分，海洋局指出，中芸港正準備拓建漁筏停泊區，總經費約2.3億元，今年8月可望發包，完成後增加碼頭576公尺，可提供汕尾漁港平時及漁汛期共89艘停靠。

市長韓國瑜的戶籍設在林園，去年市長選舉辯論會，曾被外界質疑不了解汕尾與中芸兩漁港。韓表示，身為市長要傾聽每個地方的聲音，台灣四面環海，漁業是高雄重要產業，林園兩漁港是高雄南區重要的沿近海漁業作業基地，會積極建設。

此外，水利局指，林園正進行海岸線環境營造計畫，第二期工程（南側海堤1300公尺）、第三期工程（北側海堤1670公尺）規畫完成，工程款分別為1.76與1.75億元，月初水利署與第六河川局現地會勘後同意補助，未來分年分期辦理。

韓國瑜漁民高雄市觀光碼頭
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