潮州鎮納骨塔位拉警報 公所擬再興建第二納骨堂

2019-06-27 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣潮州鎮第三公墓納骨堂，目前僅剩約1500個塔位，鎮公所評估若以每年潮州約440人死亡，加上外鄉及土葬起掘需求，預計3年內將無塔位可用。潮州鎮民代表會已同意鎮公所舉債，將斥資8500萬興建第三公墓第二納骨堂，可供應1萬7千個塔位，納骨堂啟用後，公所每年約有2千多萬收入。

潮州鎮公所評估，目前鎮內共有雖6處公墓分佈，而傳統土葬影響環境與觀瞻，火化入塔也已成時代趨勢，但目前鎮內兩座納骨堂已接近滿容量，因此第三公墓第二納骨堂的興建設置，有其必要性且刻不容緩。

第二納骨堂預計在第三公墓原納骨堂旁興建，可提供1萬7千個塔位，若以每年需求量約680個塔位計算，至少可供應約25年。潮州鎮公所針對未來興建第二納骨塔進行營運評估，若以本鎮居民每位3萬元、外鄉民眾每位4萬元計算，每年第二納骨堂收入約達2千多萬，營運期間自償率約61.96%，全數售出後預估收入超過5億元。