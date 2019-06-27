潮州鎮納骨塔位拉警報 公所擬再興建第二納骨堂
屏東縣潮州鎮第三公墓納骨堂，目前僅剩約1500個塔位，鎮公所評估若以每年潮州約440人死亡，加上外鄉及土葬起掘需求，預計3年內將無塔位可用。潮州鎮民代表會已同意鎮公所舉債，將斥資8500萬興建第三公墓第二納骨堂，可供應1萬7千個塔位，納骨堂啟用後，公所每年約有2千多萬收入。
潮州鎮公所評估，目前鎮內共有雖6處公墓分佈，而傳統土葬影響環境與觀瞻，火化入塔也已成時代趨勢，但目前鎮內兩座納骨堂已接近滿容量，因此第三公墓第二納骨堂的興建設置，有其必要性且刻不容緩。
第二納骨堂預計在第三公墓原納骨堂旁興建，可提供1萬7千個塔位，若以每年需求量約680個塔位計算，至少可供應約25年。潮州鎮公所針對未來興建第二納骨塔進行營運評估，若以本鎮居民每位3萬元、外鄉民眾每位4萬元計算，每年第二納骨堂收入約達2千多萬，營運期間自償率約61.96%，全數售出後預估收入超過5億元。
潮州鎮公所主任秘書王建元指出，新建納骨堂總工程經費為8千5百萬，目前擬向國庫署借款6千萬，其餘2500萬由鎮公所自籌，如明年順利興建，約施工1年半即可完工，按經營運評估計算，5年後即可償清借款。而鎮立納骨堂並無另外收取管理費用，未來建物修繕、環境整理、普渡法會等仍產生開銷，因此即使塔位售完後仍須不斷支出。
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