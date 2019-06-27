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婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

雙流自然教育中心10歲了 6月29日門票10元歡喜來慶生

2019-06-27 17:40聯合報 記者潘欣中╱即時報導

位在台灣最南端的雙流自然教育中心於2009年7月4日成立，以「穿梭熱帶季風林，順沿溪流訪瀑布，探索生態樂學習，看見土地與人永續共存」為號召，10年來有近5萬人在雙流的森林與溪流中快樂地學習；屏東林管處為慶祝成立滿10年，29日在園區熱鬧舉辦「雙流10歲․森日派對」，當天入園門票只要10元，

屏東林管處副處長許碧如說，當天除了邀請10年來所有雙流自然教育中心的參與者，包括公部門、輔導團隊、經營團隊、環境教育教師、國家森林志工和大小朋友共同切蛋糕慶生外，還有集結十年回憶的「好十成雙．流連忘返」回顧成果展，將十年來中心帶著參與者在自然中快樂學習的點點滴滴，以生動活潑的方式呈現，現場還將特色課程教具及道具大公開，了解中心如何長期與原鄉學校合作「山林種子環境教育扎根計畫」，陪伴在地學童學習環境教育。

她說，當天還有綠光野餐音樂會和探索市集，下午邀請在地草埔國小及獅子鄉青年歌手輪番上陣，搭配林務局友善生態、食農教育、社區產業等類型攤友，展現雙流國家森林遊樂區生產生活生態三生一體的理念；此外還有針對生日慶特別辦理的勇氣森林小學堂，包括獨居蜂旅館、巢箱探索和攀樹體驗的探索課程，一上線就報名額滿，大受大小朋友的歡迎。

她說，29日慶生會現場還有集點活動，雙流國家森林遊樂區任務點集滿4個戳章，即可現場領取「雙流自然教育中心十周年慶限定運動毛巾1條，數量有限送完為止。

雙流瀑布是屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區必訪的景點。圖／屏東林管處提供
雙流瀑布是屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區必訪的景點。圖／屏東林管處提供
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位在台灣最南端的雙流自然教育中心於2009年7月4日成立，10年來有近5萬人在雙...
位在台灣最南端的雙流自然教育中心於2009年7月4日成立，10年來有近5萬人在雙流的森林與溪流中快樂地學習，屏東林管處29日在園區熱鬧舉辦「雙流10歲․森日派對」。圖／屏東林管處提供
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森林遊樂區獨居食農教育
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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