盜採留下140個砂石坑洞 屏東今年課徵地價稅

2019-06-27 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣過去有不少農地因濫採砂石形成坑洞，目前尚有多達140處坑洞未解除列管，有的是地主早已跑路，有的是無力回填，由於這些遭列管的農地坑洞，尚未合法回填，不得認定作農業使用，今年度將開始課徵地價稅，縣府呼籲所有權人應儘速完成回填，並向縣府申請解除列管，以維護權益。

過去在陸砂盜採猖厥的時代，屏東縣至少被控了大大小小的坑洞多達200多個，不但分布四散且地處偏僻，過去還曾遭傾倒垃圾、棄土及廢棄物等，成為屏東土地的痛。

為防止土地所有權人隨意回填坑洞，屏東縣政府除了列管坑洞，地主在申請解除列管時，並會先由跨局處小組進行測量及土壤重金屬檢測，回填土方須符合污染管制標準才會同意解列。

縣府統計，縣內5年前因盗濫採砂石形成的坑洞有238處，經過這幾年輔導回填，目前還遺留140處坑洞，面積約130公頃，這些列管的農業用地分散在萬丹、內埔、里港、長治、高樹、新埤、新園、枋寮、潮州、萬巒、鹽埔及南州等12個鄉鎮，以屏北地區的高樹、鹽埔與里港鄉佔大多數。

其中高樹鄉遭盗採的35處國有地坑洞，佔地約37.1424公頃，前兩年經縣府與國有財產署合作，利用水利署疏濬後土石方完成回填後，打造全台第一處以採砂坑洞回填的太陽能光電示範區。

至於其他尚未解除列管的坑洞，縣府財稅局指出，這些因盜濫採砂石遭列管的農業用地，如果在今年度前沒有完成解除列管程序，將開始課徵地價稅，期間土地若有買賣或移轉，也將因沒有農業使用證明書，須課徵土地增值稅。