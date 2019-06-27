高市加入準公共化幼兒園達120所 全國最多

2019-06-27 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



中鋼幼兒園今上午舉行準公共幼兒園簽約暨揭牌儀式，成為高市加入準公共機制的第120所幼兒園；高雄市教育局副局長黃盟惠表示，高雄加入準公共幼兒園數與人數目前居全國之冠，有超過1萬5335個名額，每月學費不超過4500元，減輕家長育兒負擔。

黃盟惠說，包括公立幼稚園、非營利幼兒園及準公共化幼兒園，高市108學年度平價教保服務供應量將達5成，並希望在110學年度前達到6成目標。

中鋼幼兒園園長張順蓮表示，去年她得知加入準公共化幼兒園可減輕家長學費負擔，又能幫園內老師調薪，每學期還有20到40萬元的設施補助，決定加入後足足準備1年，在臉書宣布後還引發許多回響，有網友大讚「這是讓民眾最有感的政策」。

揭牌儀式還有33所已加入準公共幼兒園的園長共襄盛舉，湖內區公館幼兒園園長蘇惠秋說，該園註冊費加月費平均下來一個月約6千多元，加入準公共機制後，有了政府補貼，每月學費降到3900多元，家長育兒負擔大為降低。

黃盟惠說，在公幼和準公共化幼兒園外，高雄市自103年至107年已增設非營利幼兒園17園、65班，提供1750個名額，預計到110年共增設40園、211班，提供5654個名額。即使未就讀公共或準公共幼兒園的2至4歲幼兒，符合規定條件者，每月也能申請領育兒津貼2500元。