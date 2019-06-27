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違規占用婦幼停車位 29日起正式開罰

2019-06-27 13:58聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高市交通局宣布，從29日起，違規占用婦幼停車位者，將處600元以上、1200元以下罰鍰，呼籲民眾勿占用畫有粉紅色內框並掛有標誌牌面的婦幼（孕婦及育有6歲以下兒童者）停車位。

高市交通局停車工程科表示，過去高市曾自創母嬰親善停車位，希望禮讓給孕婦和嬰幼兒優先停車，但無法源依據可開罰，無罰則。去年交通部增修「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」後，母嬰親善停車位轉型為俗稱的婦幼停車位，自此開始有罰則可以開罰。

交通局停車工程科說，新法剛上路有1年宣導期，新法去年6月29日施行，到今年6月29日滿1年，過去1年內都只開勸導單，29日起，如再有違占情形，就要正式依法開罰。

依交通部「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」規定，該種專用停車位僅供乘載孕婦或六歲以下兒童的車輛使用，未具相關停車識別證明者不得停放，自今年6月29日起，各停車場管理單位應將違規占用事證通報交通局並依停車場法第40-1條規定，處600元以上、1200元以下罰鍰。

交通局提醒有停車識別證者，將識別證放置於前擋風玻璃明顯處，勿遮蓋到識別證明上所填的有效期限，以供管理人員查核辨識。如停車時確有載送孕婦或6歲以下幼兒，卻忘了帶相關停車證明，請徵得管理人員同意並登記後，再使用該車位。

交通局說，去年8月1日起各醫療院所即開始發放孕婦、兒童健康手冊時，一併發放停車位識別證，未領到者可攜帶孕婦、兒童健康手冊到交通局1樓停車繳費櫃檯、7樓停車工程科櫃台或全市17處立體公有停車場管理室領證，不限父母親領，如識別證遺失，可再持健康手冊到交通局各發放處所申請補發1次。

29日起，違規占用婦幼停車位者，將處600元以上、1200元以下罰鍰。記者蔡孟妤...
29日起，違規占用婦幼停車位者，將處600元以上、1200元以下罰鍰。記者蔡孟妤／攝影
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孕婦停車場
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