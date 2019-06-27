斥資千萬觀景平台啟用 台南將軍漁港賞夕陽吃海鮮

2019-06-27 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市將軍漁港換新妝，市府爭取前瞻水環境計畫1200萬經費，興建觀景平台、遮陽棚等，供遊客更親近觀賞漁港夕照，今天正式完工啟用，農業局漁港及近海管理所請當地海鮮業者端出時令漁產料理，大力推薦民眾來感受將軍漁港的改變，有當天魚貨拍賣，漁港魚貨直銷中心也重新委外經營，是嘗海鮮、看美景的好去處。

台南市漁港及近海管理所代理所長吳榮在表示，將軍漁港為強化觀光動能，向中央爭取到經費，在水域內設置長80公尺、寬20公尺的觀景平台，以及遮陽棚、入口意象等，設施更加完備，遊客可以從更多角度欣賞到漁港的落日美景；每天中午12點過後的魚貨拍賣，可以是觀光，也可以買魚貨；直銷中心一樓是餐飲小吃，二樓是九叔公餐廳。

農業局長李朝塘也說，到將軍漁港欣賞海，整個人都放鬆多了，這裡停車便利，遊客可觀看漁貨拍賣，在觀光魚市購買生鮮海產，品嘗當季現煮的海鮮料理，目前還前往澎湖東吉的船班及海釣船等，多元化經營值得一遊，也是沿海地區重要觀光景點。