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斥資千萬觀景平台啟用 台南將軍漁港賞夕陽吃海鮮

2019-06-27 12:29聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市將軍漁港換新妝，市府爭取前瞻水環境計畫1200萬經費，興建觀景平台、遮陽棚等，供遊客更親近觀賞漁港夕照，今天正式完工啟用，農業局漁港及近海管理所請當地海鮮業者端出時令漁產料理，大力推薦民眾來感受將軍漁港的改變，有當天魚貨拍賣，漁港魚貨直銷中心也重新委外經營，是嘗海鮮、看美景的好去處。

台南市漁港及近海管理所代理所長吳榮在表示，將軍漁港為強化觀光動能，向中央爭取到經費，在水域內設置長80公尺、寬20公尺的觀景平台，以及遮陽棚、入口意象等，設施更加完備，遊客可以從更多角度欣賞到漁港的落日美景；每天中午12點過後的魚貨拍賣，可以是觀光，也可以買魚貨；直銷中心一樓是餐飲小吃，二樓是九叔公餐廳。

農業局長李朝塘也說，到將軍漁港欣賞海，整個人都放鬆多了，這裡停車便利，遊客可觀看漁貨拍賣，在觀光魚市購買生鮮海產，品嘗當季現煮的海鮮料理，目前還前往澎湖東吉的船班及海釣船等，多元化經營值得一遊，也是沿海地區重要觀光景點。

農業局表示，將軍漁港港區面積約86公頃，79年闢港至今，是原台南縣區最大的漁港，地理位置不錯，漁港魚貨直銷中心也定位為觀光魚市，台南濱海鹽分地帶以將軍為中心，北至北門蘆竹溝漁港，南至青山青鯤鯓漁港，近年也推出夏日音樂節將軍吼，的期待周邊遊憩景點能帶來人潮。

台南市漁港及近海管理所代理所長吳榮在介紹欣賞夕陽最佳地點。記者吳淑玲／攝影
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台南市將軍漁港千萬觀景平台今天啟用。記者吳淑玲／攝影
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台南將軍漁港可欣賞夕陽之美。圖／台南漁港及近海管理所提供
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台南將軍漁港魚貨直銷中心重新委外經營，走平價新鮮海味。記者吳淑玲／攝影
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將軍漁港海釣船北門
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