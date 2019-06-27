雙流自然教育中心慶10週年 6/29入園門票10元

2019-06-27 12:57 中央社 屏東縣27日電



林務局位於台灣最南端的雙流自然教育中心10歲了，29日將舉辦「雙流10歲、森日派對」，當天進入雙流國家森林遊樂區，門票只要新台幣10元。

林務局為讓學生與民眾能在自然環境中快樂學習，自民國96年陸續在全台北中南東設立8個自然教育中心，雙流自然教育中心位於開園已28年的雙流國家森林遊樂區內，於民國98年7月4日開幕。

屏東林管處表示，雙流自然教育中心針對園區內極具特色的熱帶季風林、清澈見底的溪流以及南排灣族的人文地理故事，以「穿梭熱帶季風林，順沿溪流訪瀑布，探索生態樂學習，看見土地與人永續共存」為號召，10年來有近5萬人次在雙流的森林與溪流中快樂地學習。

29日舉辦的「好十成雙．流連忘返」回顧成果展，邀請歷年來為中心付出的公部門人員、輔導團隊、經營團隊、環境教育教師、國家森林志工、合作夥伴及來參加過課程的學校與大小朋友回娘家歡慶10週年。

屏東林管處表示，藉由展出內容，民眾可以了解到雙流自然教育中心如何長期與原鄉學校合作「山林種子環境教育扎根計畫」，陪伴在地學童環境教育，深耕近10年的成果。

活動當天還有綠光野餐音樂會、探索市集和勇氣森林小學堂，勇氣森林小學堂包括獨居蜂旅館、巢箱探索和攀樹體驗的探索課程，一上線就報名額滿，十分受到大小朋友們的歡迎。