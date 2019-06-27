防患未然 德陽艦船舶火警實地演練逼真

2019-06-27 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南安平觀光人潮不斷，其中，德陽艦是國內唯一軍艦博物館，深受遊客青睬；台南市消防局第六大隊為保護轄內觀光資源及保障遊客消防安全，提升緊急事故處裡應變能力，昨天選在安平定情碼頭德陽艦園區辦理搶救船舶火警、水上救援重點研討及實地演練，過程逼真。

消防局指出，因船舶火警對於消防人員危險度極高，內部結構複雜、救災空間有限、散熱排煙不易、高溫灼熱及視線不良、易造成方向迷失及搶救人員熱衰竭。因此，為加強消防人員對於此種建築火警搶救的認知，第六大隊在安平定情碼頭德陽艦園區現場辦理組合訓練。

狀況模擬艦尾砲塔儲存室發生火災，除造成內部遊客因驚慌於船艙內迷路受困外，也有遊客受不了濃煙從甲板跳入水中待救的情境，第六大隊出動所轄單位共同應變此種複合式災害-船舶火警及水域救援任務，過程逼真。

第六大隊大隊長林德興說，觀光業是台南市安平區經濟的重要命脈，若不慎發生公共安全事故，影響的層面非常巨大，期透過此次搶救應變，除讓消防人員熟悉現場救災環境及強化救援技巧外，也了解該園區艦體內部結構，教導館方人員初期應變知識，期使館方人員能於災害時正確應變，確保疏散遊客，將災害損失降至最低。

德陽艦原本為美軍的基靈級驅逐艦-薩斯菲號（1945－1977年服役），1977年10月1日在美國佛羅里達州梅波特海軍基地移交，時任海軍總司令鄒堅上將命名為德陽號，主要擔任本國海峽偵巡、外島運補護航、巡弋警戒及各項演訓等任務，服役時安裝升級武進三型作戰系統。