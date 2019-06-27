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防患未然 德陽艦船舶火警實地演練逼真

2019-06-27 09:40聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南安平觀光人潮不斷，其中，德陽艦是國內唯一軍艦博物館，深受遊客青睬；台南市消防局第六大隊為保護轄內觀光資源及保障遊客消防安全，提升緊急事故處裡應變能力，昨天選在安平定情碼頭德陽艦園區辦理搶救船舶火警、水上救援重點研討及實地演練，過程逼真。

消防局指出，因船舶火警對於消防人員危險度極高，內部結構複雜、救災空間有限、散熱排煙不易、高溫灼熱及視線不良、易造成方向迷失及搶救人員熱衰竭。因此，為加強消防人員對於此種建築火警搶救的認知，第六大隊在安平定情碼頭德陽艦園區現場辦理組合訓練。

狀況模擬艦尾砲塔儲存室發生火災，除造成內部遊客因驚慌於船艙內迷路受困外，也有遊客受不了濃煙從甲板跳入水中待救的情境，第六大隊出動所轄單位共同應變此種複合式災害-船舶火警及水域救援任務，過程逼真。

  第六大隊大隊長林德興說，觀光業是台南市安平區經濟的重要命脈，若不慎發生公共安全事故，影響的層面非常巨大，期透過此次搶救應變，除讓消防人員熟悉現場救災環境及強化救援技巧外，也了解該園區艦體內部結構，教導館方人員初期應變知識，期使館方人員能於災害時正確應變，確保疏散遊客，將災害損失降至最低。

德陽艦原本為美軍的基靈級驅逐艦-薩斯菲號（1945－1977年服役），1977年10月1日在美國佛羅里達州梅波特海軍基地移交，時任海軍總司令鄒堅上將命名為德陽號，主要擔任本國海峽偵巡、外島運補護航、巡弋警戒及各項演訓等任務，服役時安裝升級武進三型作戰系統。

船艦全長119公尺、寬度12公尺，重量約有兩千公噸，在中華民國海軍服役28年。因艦體及大部分裝備均老舊，2005年4月除役，2011年後成為國內目前唯一一艘軍艦博物館，在安平定情碼頭德陽艦園區公開展示。

台南市消防局第六大隊選在安平定情碼頭德陽艦園區辦理搶救船舶火警、水上救援重點研討...
台南市消防局第六大隊選在安平定情碼頭德陽艦園區辦理搶救船舶火警、水上救援重點研討及實地演練，提升緊急事故處裡應變能力。記者邵心杰／翻攝
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現場模擬遊客受不了濃煙從甲板跳入水中待救的情境，過程逼真。記者邵心杰／翻攝
現場模擬遊客受不了濃煙從甲板跳入水中待救的情境，過程逼真。記者邵心杰／翻攝
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這次演練狀況模擬艦尾砲塔儲存室發生火災，消防局第六大隊出動所轄單位共同應變。記者...
這次演練狀況模擬艦尾砲塔儲存室發生火災，消防局第六大隊出動所轄單位共同應變。記者邵心杰／翻攝
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