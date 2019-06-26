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資源回收價格直直落 韓國瑜心疼底層回收個體戶

2019-06-26 21:20聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市長韓國瑜前往林園區文賢里，參訪里內資源回收站，里長黃三源反映，目前資源回收...
高雄市長韓國瑜前往林園區文賢里，參訪里內資源回收站，里長黃三源反映，目前資源回收品價格奇低，基層回收業者苦哈哈。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜就任後到基層「每月一宿」，今晚夜宿林園區從事資源回收業的環保志工蔣博林家裡，深入了解底層資源回收業者心聲，也向這些「無名英雄」致敬，他同時表示，林園位處邊陲，交通不便，市府在財政拮据下仍編列800萬元，研發捷運延伸的可行性。

韓國瑜每月一宿對象，這次選定林園區資源回收業，今晚8點左右他抵達林園區文賢里，先訪視林園區里內資源回收站，了解回收站環境及分類情形，隨後與在地資源回收業者、環保志工座談，他致贈資源回收業者反光背心及斗笠等用品，也致贈文賢里環保志工工作手套及回收袋。

韓這次選定造訪資源回收業者，是基於關懷弱勢、珍惜資源回收物及感受回收業者辛勞為重點，希望為這些在社會底層默默付出的民眾帶來支持的力量。

文賢里長黃三源代資源回收業者反映心聲，指台灣近年因有進口洋垃圾，大幅衝擊國內回收品收購價格，回收品價格愈來愈低，像寶特瓶過去1斤22元，現在1斤只有6元，以前賺3千的，現在幾乎只剩1千元可賺，靠回收為生的民眾過得苦哈哈。韓國瑜十分關切此事，要環保局了解原委。

文賢里約1000多戶，社區十分注重環保，除由志工回收食用油，製成手工家事肥皂外，也投入資源回收行動，保持環境整潔的同時，回收所得也貼補社區，並關懷里內弱勢族群。當地從事資源回收工作逾15年，105年成立希望種子資源回收站，由里長號召當地志工及居民一 起投入，才兩年即回收超過11萬公斤回收品，曾獲環保局資收站評鑑銀質獎。

今晚負責接待住宿的是名40歲出頭的回收業者蔣博林，他與母親一同從事回收業多年，這次接待韓市長，家裡特別整理得乾乾淨淨，也與市長促膝長談，反映回收業真實面貌。

林園文賢里厲行資源回收，並回收食用油製成手工肥皂。記者王昭月／攝影
林園文賢里厲行資源回收，並回收食用油製成手工肥皂。記者王昭月／攝影
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高雄市長韓國瑜昨晚前往林園區文賢里，與居民及資源回收個體戶座談，了解回收業現況。...
高雄市長韓國瑜昨晚前往林園區文賢里，與居民及資源回收個體戶座談，了解回收業現況。記者王昭月／攝影
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資源回收韓國瑜
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