監委抵金門巡查 21件陳情案依舊是土地問題

2019-06-26 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



監委江綺雯、方萬富兩人在下午前往水頭碼頭視察，除了關心非洲豬瘟的防疫外，也了解港埠運作狀況、旅客通關情形。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 監察委員江綺雯、方萬富今日抵金巡察，並在金門縣政府大禮堂受理民眾陳情，在將近2個小時，總共受理21件陳情案，其中19件是土地陳情案，陳情人也都期盼監委能幫忙爭取他們應有的權益；下午他們則前往水頭碼頭視察，除了關心非洲豬瘟的防疫外，也了解港埠運作狀況、旅客通關情形。

監察委員上午抵金，隨即在縣府大禮堂會議室接受民眾陳情，在受理民眾陳情時，2位監委，仔細聽取陳情人的案情說明和陳述，以及詢問相關的細節；此次陳情案件高達21件，其中19件是有關土地陳情案。

下午3時許，江綺雯、方萬富兩人前往水頭碼頭視察，包括縣府參議呂清富、行政處長陳祥麟、金門港務處長何佩舉、移民署金門行政中心召集人廖蔚蘭、海巡署金馬澎分署第九岸巡隊隊長吳建冠等人都全程陪同，巡視金門水頭通關大樓、免稅商區、旅客候船室、浮動碼頭、通關防疫等。

有鑑於大陸的非洲豬瘟疫情嚴重，江綺雯、方萬富兩人也特別關心小三通的防疫，監委仔細的了解視察旅客從出境到入境的詳細流程，及邊防檢疫等流程，他們也慰勉相關人員的辛勞。

針對大陸海漂豬不斷，海漂豬目前發現有34例，其中就有9例確定是非洲豬瘟，監委也詢問這方面衛生福利部是否有所提示該如何因應。海巡署說明，海巡署依舊會繼續落實勤務，做好防疫。