私設捕獸鋏最重可罰7萬5 別傷害動物又觸法

2019-06-26 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



未經許可而私用獸鋏捕捉動物是違法行為，多數人仍不清楚，農委會、高雄市動物保護處與社團法人台灣愛狗人協會今天特別開拔到高雄甲仙國小舉辦「清除獸鋏巡山活動」，提醒民眾切勿使用捕獸鋏，避免輕身試法。

農委會表示，依據「動物保護法」第14條之1及第14條之2規定，非經主管機關許可，任何人不得使用、製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，違者，可處新台幣1萬5千元以上，7萬5千元以下罰鍰。

「私設獸鋏，會對動物造成殘忍的傷害」農委會表示，民眾在防範野生動物危害農林作物或遇到流浪犬貓的困擾時，應該請求相關單位協助，尋求不具殺力的捕捉或 驅趕方式解決，切勿使用捕獸鋏，觸法又沒有改善問題。

農委會表示，未經許可使用的獸鋏，主管機關有權拆除銷毀，任何土地所有權人、使用人或管理人都不得規避、妨礙或拒絕；另依現行「野生動物保育法」相關規定，以獸鋏獵捕保育類野生動物，最重可處6月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。