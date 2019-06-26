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台鐵鳳山站周邊推增額容積 高市估進帳逾7.6億

2019-06-26 17:09中央社 高雄26日電

高雄市已許可輕軌沿線「增額容積」，近期再公告台鐵鳳山站、正義站半徑800公尺範圍內的住宅、商業區等劃定為「增額容積」區，估計有助市庫新台幣7.6億元的進帳。

高雄鐵路地下化工程已通車，為讓交通瓶頸路段更順暢並將路權還給用路人，市府加速拆除沿線高架橋及地下道。高雄市政府都市發展局今天發布新聞稿指出，已公告並依據「高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫」，以鳳山站、正義站為中心，半徑800公尺範圍內的住宅、商業、特專區土地為「增額容積」地區。

都發局科長唐一凡指出，以鐵路地下化鳳山站、正義站為中心，半徑400公尺範圍內的住宅區、商業區及特定專用區土地，可增加基準容積30%；半徑400至800公尺的地區，基準容積可增加15%。

都發局估計鐵路地下化後的鳳山及正義站施行增額容積，未來地主或開發者可以透過「購買容積」方式，增加建築強度至15%～30%，估計可獲益7.6億元，挹注市庫財源。

新的鳳山車站與舊鐵道新生態綠廊都已陸續施工，預期未來完工營運後的鐵道沿線，將會是高雄最耀眼的精華地帶。都發局依計畫，提高鐵路車站周邊地區容積，鼓勵地主及開發者加速投入，讓沿線土地朝高密度使用與發展。同時也鼓勵民眾多利用便捷的大眾運輸，紓解市區交通，並降低汽機車排碳量。

鐵路地下化鐵道高雄市
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