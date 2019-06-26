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韓國瑜29日屏東造勢取消後 換柯文哲要來了

2019-06-26 14:51聯合報 記者江國豪╱即時報導

台北市長柯文哲將率領市府團隊，周六（29日）造訪屏東，與屏東縣政府市政交流。

據悉，柯文哲當日行程內容，上午將在屏東縣政府，與縣長潘孟安及縣府團隊交流，下午將前往職人町、和平共融公園以及屏東演藝廳等地，感受屏東青創、社福、藝文等軟實力；這也是柯文哲暨今年2月參觀台灣燈會後，再度造訪屏東。

29日原本是高雄市長韓國瑜要至屏東舉辦造勢活動，不過最後因故取消。

台北市長柯文哲暨2月參觀台灣燈會後，本周六再度造訪屏東。 本報系資料照
台北市長柯文哲暨2月參觀台灣燈會後，本周六再度造訪屏東。 本報系資料照
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屏東縣政府柯文哲韓國瑜
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