韓國瑜29日屏東造勢取消後 換柯文哲要來了

2019-06-26 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



台北市長柯文哲將率領市府團隊，周六（29日）造訪屏東，與屏東縣政府市政交流。

據悉，柯文哲當日行程內容，上午將在屏東縣政府，與縣長潘孟安及縣府團隊交流，下午將前往職人町、和平共融公園以及屏東演藝廳等地，感受屏東青創、社福、藝文等軟實力；這也是柯文哲暨今年2月參觀台灣燈會後，再度造訪屏東。