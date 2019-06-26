韓國瑜29日屏東造勢取消後 換柯文哲要來了

相關新聞
東港鹽埔漁港成垃圾港 縣府：有人深夜亂丟包2019-06-26 14:38
砍檳榔樹改種夏雪芒果 屏東青農返鄉堅持友善耕種2019-06-26 12:20
退役神龍士官長有一套 攜手部落青年推廣紅藜2019-06-26 09:22
高市推綠屋頂節能 最高補助80萬2019-06-25 23:43
菜蚓共生 將惱人廚餘變肥料2019-06-25 23:43
恆春就學、生活環境 留不住醫生2019-06-25 22:58
屏南緊急救護缺口 補上了2019-06-25 22:56
潘恒旭：應邀出席 市府：別抹黑、抹紅2019-06-25 22:49
旗津溫州小三通 陸委會批騙局2019-06-25 22:47
網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善2019-06-25 21:07
台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春2019-06-25 18:43
恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用2019-06-25 18:18
甲仙庄長翁朝百年前捐地回饋鄉里 獎學金造福千名學子2019-06-25 16:22
高雄苓雅區今午一度大停電 台電：變電所設備故障2019-06-25 14:49
緊急救護缺口補上了！枋寮醫院成立24小時心導管室2019-06-25 14:06
防疫人員揹小孩加班？高市衛生局：有困難可互相調班2019-06-25 12:43
香蕉也可以這樣吃 綠色友善餐廳推創意料理2019-06-25 11:21
防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉2019-06-25 11:21
超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼2019-06-20 12:00
羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？2018-11-14 20:00
熱門文章
水公司新舊管工程 苗栗近萬用戶27日上午停水23小時2019-06-25 22:11
竹37線北埔冷泉附近崩塌百米長 緊急封閉道路2019-06-25 22:25
「吃素的酷斯拉」害慘屏東農 抓到牠可獲老鷹紅豆獎勵2019-06-26 13:15
基隆碇內晚間2500多戶大停電 居民聽到3次爆炸聲2019-06-25 20:18
台北市再添親子樂園 華山大草原遊戲場今天開放2019-06-26 08:05
國一增設中豐交流道 可行性研究獲政院核定2019-06-25 17:37
桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉2019-06-25 20:33
台中10萬3千戶停水23小時 緊急設77個取水站2019-06-25 15:38
恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用2019-06-25 18:18
室內泳池較安全 暑假基隆7國中小游泳半價只要40元2019-06-25 16:24
石雕大象「生了」一窩虎頭蜂 專家提醒要小心2019-06-26 10:20
台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春2019-06-25 18:43
兼顧交通及綠美化 蘆洲鴨母港溝擬擴至300停車位2019-06-25 18:44
影／天空破洞出現4個雨瀑 他驚呼目睹直升機穿越2019-06-25 21:06
微波爐熱便當起火致死 北市消防局：加熱太久碳化燃燒2019-06-25 16:22
台中10.3萬戶大停水 提早在明天凌晨1點恢復供水2019-06-25 22:34
斗六自來水管線區網建置 22區將輪流停水測試2019-06-26 12:34
桃竹竹苗治理平台 竹市府推跨縣市燈會小旅行2019-06-25 17:18
影／金門竟然這麼美！網美必去 宛如置身摩洛哥2019-06-25 15:22
埔里花卉物流中心活化有譜 陳吉仲允修交公所管理2019-06-25 19:34
宜蘭童玩節今年玩什麼？展演內容公布了2019-06-25 16:31
雲林就業博覽會周六登場 1500個職缺連台塑也徵才2019-06-26 12:58
封島近5年 基隆嶼重新開放登島觀光2019-06-25 18:57
大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水2019-06-25 18:36
廠商叫停 北捷列車恐無免費WiFi？2019-06-25 23:24
地震模擬演練 竹山東華醫院：921當年廣場上擺滿大體2019-06-25 18:45
網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善2019-06-25 21:07
影／桃竹苗4首長戴禮拜帽 見證穆斯林友善環境2019-06-25 20:57
潘恒旭：應邀出席 市府：別抹黑、抹紅2019-06-25 22:49
阿公阿嬤舞力全開 原民健康操全國決賽台東登場2019-06-26 09:55
特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看2019-06-25 19:43
伴唱機新科技 把Youtube歌曲去除原唱人聲就可唱2019-06-26 12:13
13公頃桃園龜山苗圃 變身市民後花園2019-06-26 08:06
賣劣質芒果 農民安心標章被撤2019-06-25 23:48
捕蜂抓蛇委外難 台中夜間仍靠消防局2019-06-25 15:38
留言