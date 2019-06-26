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東港鹽埔漁港成垃圾港 縣府：有人深夜亂丟包

2019-06-26 14:38聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣政府最近接獲民眾反映，東港鹽埔漁港碼頭旁漂散並堆滿成堆垃圾，包括民生垃圾、港區垃圾及海漂廢棄物，成堆的垃圾不僅有礙觀瞻、遊客觀感不佳，每天出入的漁民對漫天惡臭、汁液流散更頭痛；縣府呼籲民眾勇於檢舉違規人，還給漁港一個乾淨整齊的環境。

縣府表示，東港鹽埔泊區屬於第1類漁港，由中央單位農委會漁業署管轄，委託縣府代為管理，漁業署每年年底皆會編列清潔維護經費，維護該漁港水域和陸域環境清潔，本年度縣府與委託業者簽訂合約，清潔東港鹽埔漁港環境維護及垃圾清運，但因經費有限，只限清除港區環境垃圾，不包含港區外民生垃圾。

縣府說，近來漁港內多次發現遭人利用深夜時段將廢棄物隨意丟棄泊區，造成港區髒亂惡臭蔓延，縣府不僅設立多國語言告示牌及標示警語，告知民眾和外籍漁工勿隨意丟棄廢棄物於漁港，更呼籲全民督工，糾舉隨意亂丟垃圾的違規行為，還給東港鹽埔漁港一個乾淨美麗的環境。

縣府府呼籲民眾如發現有隨意丟棄圾垃行為，請拍下違規行為人照片；照片內容需含隨意丟棄廢棄物違規行為人車牌號碼、違法事實及違規日期及時間，寄至屏東縣海洋及漁業事務管理所 公務信箱:e0014@oa.pthg.gov.tw‧，縣府以車追人，查證屬實後移送縣環境保局，依據廢清法裁罰違規行為人新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

屏東縣東港鹽埔漁港碼頭旁漂散並堆滿成堆垃圾，包括民生垃圾、港區垃圾及海漂廢棄物。...
屏東縣東港鹽埔漁港碼頭旁漂散並堆滿成堆垃圾，包括民生垃圾、港區垃圾及海漂廢棄物。圖／竹屏東縣政府提供
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屏東縣東港鹽埔漁港碼頭旁漂散並堆滿成堆垃圾，包括民生垃圾、港區垃圾及海漂廢棄物。...
屏東縣東港鹽埔漁港碼頭旁漂散並堆滿成堆垃圾，包括民生垃圾、港區垃圾及海漂廢棄物。圖／竹屏東縣政府提供
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東港廢棄物屏東縣政府
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