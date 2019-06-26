「吃素的酷斯拉」害慘屏東農 抓到牠可獲老鷹紅豆獎勵

2019-06-26 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣農田深受入侵種綠鬣蜥所害，光縣府委外捕捉，就已連續兩年捕獲上千隻！過去萬丹鄉曾發生整片紅豆田，被綠鬣蜥啃食殆盡，令農民苦不堪言；屏東縣政府鼓勵民眾踴躍捕捉，首創以受綠鬣蜥危害的農作物「老鷹紅豆」，作為移除獎勵產品。

屏東縣政府表示，7月1日起至12月20日，民眾如捕捉到吻肛長20公分(含)以上的綠鬣蜥，每隻可兌換一盒「老鷹紅豆」禮盒，兌換地點為屏東縣政府消防局屏東分隊及潮州分隊。

綠鬣蜥來自寵物市場，被形容是「吃素的酷斯拉」，小時候雖然可愛，長大後卻是模樣驚人，本身繁殖能力強，因民眾棄養，成為不少縣市頭痛的問題，屏東縣政府委外捕捉，前年及去年都分別抓了1000多隻，這還只是屬於長度長於20公分的成體，數量就十分驚人。

農業處長黃國榮說，外來入侵種綠鬣蜥目前主要分布在屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、麟洛鄉、潮州鎮、九如鄉等地區，為了防止綠鬣蜥族群繼續擴散，鼓勵民眾踴躍捕捉，特地以屏東的優良農產品「老鷹紅豆」做為移除獎勵產品，希望民眾能幫忙捕捉具繁殖能力的成體綠鬣蜥，減少農損及維護本土生態環境。