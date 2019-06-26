砍檳榔樹改種夏雪芒果 屏東青農返鄉堅持友善耕種

2019-06-26 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東縣長治鄉青農李鴻彰，原本從事保險業，在15年前返鄉務農，把家中檳榔樹砍除改種夏雪芒果，並以草生栽培方式管理，還一度被家中長輩質疑到底會不會種田，然而堅持以對環境友善方式種植，目前更申請產銷履歷驗證，從端午節前到7月產季中，夏雪芒果的黃色果皮有土芒果的香、有金煌芒果的甜，口感更媲美愛文芒果。

43歲的李鴻彰原從事保險業，因長輩健康因素需幫忙照料，所以辭去工作返鄉務農，然而家裏原本都是種檳榔，但自己認為檳榔對環境及身體健康都造成不好影響，在長輩同意後盡數砍除，改種夏雪芒果，當時為學習農業知識，也報名屏東縣府舉辦的燕南飛活動及農業大學的研習課程。

「不噴藥對環境好，對身體健康更好」，李說，因堅持以草生栽培方式管理，草長得快半棵樹的高度，常被長輩及鄰居指責，到底會不會種田，雖然噴殺草劑1天可做完的工作，自己得花5天割草，但噴草藥的農田，不到幾天又長出草來，反而造成土壤惡化，還得施更多化肥來補充，而割草的農田殘葉變成肥料，能提高土壤含氧量降低病蟲害，生態變的更豐富，土壤有機質含量提高，樹勢變得更強壯，也省去農藥錢及肥料錢。