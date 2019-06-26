金門電動自行車增多 警方加強安全宣導

2019-06-26 12:40 中央社 記者黃慧敏金門縣26日電



金門地區自由行、背包客旅遊型態日益增多，金門縣警察局金城分局向租賃業者廣為宣導，使用審驗合格標章的電動自行車，同時要求業者必須向消費者加強宣導安全駕駛規範。

金城分局今天發布新聞稿表示，電動自行車因不需考照就能上路，不少駕駛人對於路權及機械操作相關知識不足，常常造成雙載、逆向、併排行駛或是使用手持電話等亂象，用路安全令人擔憂。

分局長李益杰表示，尤其金門地區陸客自由行、背包客旅遊型態的比例逐漸拉高，為推廣電動自行車交通安全，除了向轄內租賃業者宣導，使用審驗合格標章的電動自行車，同時要求業者出租車輛時，必須向租賃民眾加強宣導電動自行車安全行駛的交通規範。

金城分局又說，業者宣導部分，以稽查所租售電動自行車是否經審驗合格車輛、有無黏貼懸掛合格標章；交通違規取締則以市區、車站及風景區周圍路段為主，並針對逆向行駛、未依規定讓車、違反號誌管制或指揮、違反特定標誌標線、雙載、超速及酒駕等項目稽查。

另外，金城分局員警發放宣導貼紙，請業者張貼在電動自行車醒目處，隨時提醒駕駛人安全駕駛。李益杰表示，盼透過稽查、宣導，向民眾傳達「先守交通秩序、就有交通安全」的觀念。（編輯：翁翠萍）1080627