退役神龍士官長有一套 攜手部落青年推廣紅藜

2019-06-26 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣原住民特色農業推動協會自去年起一連2年運用勞動部高屏澎東分署「培力就業計畫」，由排灣族原住民、退役神龍小組士官長曾英志擔任該計畫專案管理人，帶領8名原住民青年，運用培力計畫諮詢輔導及教育訓練資源，推廣屏東原鄉部落紅藜作物，不但擦亮原鄉作物招牌，也強化自我族群認同感，成為發揚部落文化的生力軍。

「退役後，一心想為部落盡分心力」，出身台東縣金峰鄉排灣族部落的曾英志說，他18歲從軍，在神龍小組服務期間，創下當時現役士官兵跳傘最多次紀錄，軍旅生涯十分精彩。3年前退役當下，因過去長期在屏東工作，毅然決定到當地部落服務。

曾英志去年準備開創職場第二春同時，屏東縣原住民特色農業推動協會正藉由高屏澎東分署培力就業計畫協助，整合在地資源活絡在地產業，得知曾有心為部落做事，於是聘請他擔任該計畫專案管理人，之後又進用8名原住民青年共同推廣紅藜。

進用人員之一的排灣族原住民杜岱蓁，負責餐廳生產管理暨行銷。她說，「自我身分認同很重要！」她因求學階段在高雄生活，少接觸部落事宜，每當朋友問起原住民文化都會因不甚了解而感到可惜，所幸23歲回部落，跟著長輩學習部落作物栽種技術及飲食文化並取得中餐丙級證照後，目前能透過烹飪料理向顧客介紹部落飲食文化，很有成就感。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，勞動部「多元就業方案」與「培力就業計畫」與民間團體攜手合作，透過創新的工作型態與商業模式，兼顧對環境、弱勢民眾的社會關懷，持續推動社會改革與創新，協助在地產業發展，提供更多弱勢就業機會。