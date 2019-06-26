墾丁社頂夏日「夜精靈」 螢光蕈雨後綻放迷魂綠光

2019-06-26 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



進入夏天梅雨季，屏東墾丁社頂自然公園罕見夜間會發光、被喻為「夜精靈」的螢光蕈也活躍起來，竹林間螢光蕈在雨後發出淡淡綠色光芒，有如一盞盞綠色小燈，遊客驚呼美麗指數破表；因只在夏日有，也成為墾丁社頂部落生態旅遊最夯的夏日限定夜間遊程。

墾管處解說教育課長馬協群說，螢光蕈又名螢光小菇、夜光茸，屬小菇科，分布於台灣、日本、泰國、爪哇與香港地區，生長於春夏季低海拔林區，在台灣紀錄有9種，但相關研究不多，一般都是發出冷光。有研究指出，它是利用蕈體內的螢光素、螢光酵素及氧的化學作用發出如火蟲的綠光，但確切的發光機制仍是謎。

馬協群指出，螢光蕈發光應該是為擴大繁衍族群，吸引夜行性昆蟲或軟體動物來食用，以助孢子散播。中興大學生命科學系研究生多年前經形態及DNA序列比對，確定為新種，命名為「墾丁小菇」，成熟後只能存活2至3天，建議不要食用。

社頂部落文化發展促進會總幹事蔡正榮說，北美洲居民稱呼這些會發光的蕈菇為「狐火」、「鬼火」，日本稱「夜光茸」，在台灣有「夜精靈」之稱，入梅後，社頂公園的螢光蕈大爆發，平常色澤為白色，雨後夜晚發出綠光，它也是環境指標的物種之一，需在潮濕、無汙染的環境下生長，目前台灣只有極少數地區有發現，每到夏季都是社頂最受歡迎的限定夜間遊程。