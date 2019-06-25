親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

恆春就學、生活環境 留不住醫生

2019-06-25 22:58聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

屏東縣地形狹長，除了後送距離遠，人才缺口一直是醫療單位的最痛。 圖／屏東縣衛生局...
屏東縣地形狹長，除了後送距離遠，人才缺口一直是醫療單位的最痛。 圖／屏東縣衛生局提供
分享
屏東醫療資源缺乏，縣府在屏北引進高雄榮民總醫院設屏東分院，10月將動工，恆春基督教醫院院長陳志成說，恆春半島缺的是人才，醫護人員在恆春總是留不長，只能仰賴衛福部協調醫學中心支援人力。

屏東縣長潘孟安為改善屏東醫療資源不足，這兩年宣布引進高榮總義大醫院進駐屏北，不過僅高榮總確定10月會在大武營區預定地動工，義大醫院態度轉趨保守。屏縣衛生局表示，運動公園附近23公頃土地要轉型健康產業園區的計畫不變，縣府要引進醫療資源的態度也不會改變。

屏東地形狹長，醫療資源偏重屏北，引來屏南民眾抱怨，陳志成昨指出，恆春半島人口6、7萬人，目前已有3家地區醫院，醫院家數不是問題，真正的問題是缺人才，恆春的就學及生活環境留不住醫生。

為留住醫護人員，縣府雖祭出改善宿舍、提供獎金等策略，人才缺口仍不易補上，即使是中繼站枋寮醫院，也是由外地醫學中心支援人力才有辦法成立24小時心導管室。

衛局表示，目前衛福部傾向協調醫學中心人力支援，加強在地3家地區醫院配備，例如恆春旅遊醫院大樓已改建，恆基醫院7月要新建大樓，雙管齊下改善醫療資源。據統計，目前由各醫學中心派往恆春支援的醫師就多達14位。

醫護人員義大衛福部潘孟安榮總
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

高市推綠屋頂節能 最高補助80萬

2019-06-25 23:43

菜蚓共生 將惱人廚餘變肥料

2019-06-25 23:43

屏南緊急救護缺口 補上了

2019-06-25 22:56

潘恒旭：應邀出席 市府：別抹黑、抹紅

2019-06-25 22:49

旗津溫州小三通 陸委會批騙局

2019-06-25 22:47

網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善

2019-06-25 21:07

台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春

2019-06-25 18:43

恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用

2019-06-25 18:18

甲仙庄長翁朝百年前捐地回饋鄉里 獎學金造福千名學子

2019-06-25 16:22

高雄苓雅區今午一度大停電 台電：變電所設備故障

2019-06-25 14:49

緊急救護缺口補上了！枋寮醫院成立24小時心導管室

2019-06-25 14:06

防疫人員揹小孩加班？高市衛生局：有困難可互相調班

2019-06-25 12:43

香蕉也可以這樣吃 綠色友善餐廳推創意料理

2019-06-25 11:21

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

工廠空汙費降 高雄空氣變好？

2019-06-24 22:46

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

趕快儲水！台中10萬3000戶今天14時起 停水23小時

2019-06-25 14:40

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 12:22

楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39

封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 13:02

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34

基隆碇內晚間2500多戶大停電 居民聽到3次爆炸聲

2019-06-25 20:18

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

竹37線北埔冷泉附近崩塌百米長 緊急封閉道路

2019-06-25 22:25

水公司新舊管工程 苗栗近萬用戶27日上午停水23小時

2019-06-25 22:11

電線桿頂竟長出火龍果 網友笑：看的到吃不到！

2019-06-25 14:27

中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09

台中10萬3千戶停水23小時 緊急設77個取水站

2019-06-25 15:38

恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用

2019-06-25 18:18

桃園豪大雨長庚A8積水 龜山區土石滑落道路封閉

2019-06-25 20:33

室內泳池較安全 暑假基隆7國中小游泳半價只要40元

2019-06-25 16:24

國一增設中豐交流道 可行性研究獲政院核定

2019-06-25 17:37

影／基隆青創孵育補助8企業 其中1家不能來竟是因生意太好

2019-06-25 14:50

微波爐熱便當起火致死 北市消防局：加熱太久碳化燃燒

2019-06-25 16:22

桃竹竹苗治理平台 竹市府推跨縣市燈會小旅行

2019-06-25 17:18

緊急救護缺口補上了！枋寮醫院成立24小時心導管室

2019-06-25 14:06

影／天空破洞出現4個雨瀑 他驚呼目睹直升機穿越

2019-06-25 21:06

大雨炸新北 二重疏洪道、淡金路積水

2019-06-25 18:36

影／金門竟然這麼美！網美必去 宛如置身摩洛哥

2019-06-25 15:22

高雄苓雅區今午一度大停電 台電：變電所設備故障

2019-06-25 14:49

埔里花卉物流中心活化有譜 陳吉仲允修交公所管理

2019-06-25 19:34

封島近5年 基隆嶼重新開放登島觀光

2019-06-25 18:57

台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春

2019-06-25 18:43

防疫人員揹小孩加班？高市衛生局：有困難可互相調班

2019-06-25 12:43

全台首座淨水場加蓋種電 可供610戶一年用電

2019-06-25 14:05

台中10.3萬戶大停水 提早在明天凌晨1點恢復供水

2019-06-25 22:34

網PO高雄路平用補丁 養工處澄清：該段尚未進場改善

2019-06-25 21:07

捕蜂抓蛇委外難 台中夜間仍靠消防局

2019-06-25 15:38

警察機車升級智慧環保 嘉縣警局獲贈20輛電動機車

2019-06-25 10:02

地震模擬演練 竹山東華醫院：921當年廣場上擺滿大體

2019-06-25 18:45

農躍國際嘉義縣農產加工品 獲三大國際美食獎13個獎項

2019-06-25 14:05

特生中心照護石虎 蘇貞昌一直想來看

2019-06-25 19:43

宜蘭童玩節今年玩什麼？展演內容公布了　　

2019-06-25 16:31

助弱勢孩童走出一片天！董座與警察開辦暑期夏令營

2019-06-25 14:52

舊版綠色身障手冊將失效 台南還有600人未換證

2019-06-25 11:45

影／首場郵輪聯合婚禮在基隆 新人海上天空步道譜浪漫

2019-06-25 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top