恆春就學、生活環境 留不住醫生

2019-06-25 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



屏東縣地形狹長，除了後送距離遠，人才缺口一直是醫療單位的最痛。 圖／屏東縣衛生局提供 分享 facebook 屏東醫療資源缺乏，縣府在屏北引進高雄榮民總醫院設屏東分院，10月將動工，恆春基督教醫院院長陳志成說，恆春半島缺的是人才，醫護人員在恆春總是留不長，只能仰賴衛福部協調醫學中心支援人力。

屏東縣長潘孟安為改善屏東醫療資源不足，這兩年宣布引進高榮總及義大醫院進駐屏北，不過僅高榮總確定10月會在大武營區預定地動工，義大醫院態度轉趨保守。屏縣衛生局表示，運動公園附近23公頃土地要轉型健康產業園區的計畫不變，縣府要引進醫療資源的態度也不會改變。

屏東地形狹長，醫療資源偏重屏北，引來屏南民眾抱怨，陳志成昨指出，恆春半島人口6、7萬人，目前已有3家地區醫院，醫院家數不是問題，真正的問題是缺人才，恆春的就學及生活環境留不住醫生。

為留住醫護人員，縣府雖祭出改善宿舍、提供獎金等策略，人才缺口仍不易補上，即使是中繼站枋寮醫院，也是由外地醫學中心支援人力才有辦法成立24小時心導管室。

衛局表示，目前衛福部傾向協調醫學中心人力支援，加強在地3家地區醫院配備，例如恆春旅遊醫院大樓已改建，恆基醫院7月要新建大樓，雙管齊下改善醫療資源。據統計，目前由各醫學中心派往恆春支援的醫師就多達14位。