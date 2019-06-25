屏南緊急救護缺口 補上了

2019-06-25 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣報導



屏東縣枋寮醫院7月起成立24小時心導管室，搭配消防救護車上的12導程心電圖系統，讓救援更完善。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 屏東縣恆春半島後送病患到醫院距離百公里，經衛福部協助，枋寮醫院7月起將設24小時心導管室，過去恆春的心血管阻塞病患至少要送到東港安泰醫院，後送時間超過40分鐘，現在送到枋寮至少可以節省一半時間，同時將全年無休執行搶救任務。

屏東縣衛生局長李昭仁說，枋寮醫院雖不是醫學中心，但位置相當重要，目前配備有急診中心、24小時心導管室、腦中風處理平台等，中繼站的角色不容忽視。 屏東縣衛生局昨天邀集醫界宣布，枋寮醫院7月起成立24小時心導管室。 記者翁禎霞／攝影 分享 facebook

據衛福部107年統計，台灣一年有2萬1569人死於心臟病，在屏東一年就奪走957條寶貴性命，衛生局表示，心血管阻塞的黃金救援時間是90分鐘，屏東縣因地形狹長，後送轉院的距離一直是救援最大問題。

過去屏縣只有東港安泰、屏東基督教醫院有24小時心導管室，其餘寶建、輔英及部立屏東醫院均非24小時，枋寮醫院雖然也在民國100年成立心導管室，但限於人力，只有白天服務。 屏東縣枋寮醫院7月起成立24小時心導管室，讓緊急救護更完善。 圖／屏東縣衛生局提供 分享 facebook

經屏東縣府爭取及衛福部協調人力，由高醫、義大及台北萬芳醫院協助，7月起枋寮醫院將提供24小時心導管室服務，恆春基督教醫院院長陳志成說「這是緊急救護的缺口，現在補上了」。

枋寮醫院院長蘇宜輝表示，枋醫前年即與高雄義大醫院合作啟動神經外科支援合作計畫，提供腦中風與頭部外傷全年無休緊急醫療服務，今年7月起，又結合高醫與萬芳醫院的心臟內科醫師，成立24小時心導管室，希望為恆春半島建立無縫醫療網。 屏東縣枋寮醫院7月起成立24小時心導管緊急救護團隊，讓救援更完善。 圖／屏東縣衛生局提供 分享 facebook

衛生局表示，消防局有12輛救護車配有12導程心電圖系統，屏北及屏南各配置6輛，搭配救護車的即時心電圖判讀系統，更可搶得黃金救援時間。