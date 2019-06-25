台灣尾這家醫院險關門 博士院長花3年妙手回春

2019-06-25 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



擁有台大公共衛生博士、哈佛博士後研究學歷的陳志成醫師，3年前從嘉義基督教醫院主任接任恆春基督教醫院院長，恆基當時因大環境變遷和醫護人力缺乏，急性醫療的功能日漸萎縮，連病房跟急診運作都發生困難，他臨危授命接下院長，首任本月結束再接第2任；回首來時路，關關難過關關過，門急診人數逐年增加，醫療服務量已超過健保署給的額度。

陳志成畢業後在台大醫院小兒部當5年住院醫師，1999年前往屏東基督教醫院，並於2002年擔任首屆衛生署駐非洲代表和馬拉威醫療團顧問，在非洲待了4年，帶著在非洲的感動，完成台大公衛所職業醫學與工業衛生研究所博士，再到哈佛公衛所進行為期1年的博士後研究；2011年回嘉義基督教醫院擔任兒童腸胃科、臨床醫學研究中心主任，3年前臨危授命接任恆基院長。

接任院長後，陳志成發現軟硬體都不足，面臨的首個挑戰是7月的醫院評鑑，在只有1個多月的時間裡努力準備，終於順利通過評鑑；才要喘一口氣，9月就經歷恆春半島百年以來最強的莫蘭蒂颱風，吹毀醫院三分之一院區，這個非預期的災難，逼著恆基得面對醫院建築老舊、病房空調年久失修的困境；他帶著同仁認真處理每個難題，尋求各方意見與協助，逐步改善醫院硬體和病房設施，後來還獲得縣環保局評比為室內空氣品質最優良機構。

除了醫院硬體的整修外，陳志成強化醫療團隊陣容，3年來招募13名年輕醫師，引進「醫中計畫」5名醫師，加上原有的資深醫師，現有的主治醫師將近30人；去年前衛生局指定為恆春半島的婦幼專責醫院，提供24小時的婦兒專科服務，同年四月，恆基重啟24小時急診，在地民眾恢復對恆基的信心，門急診的人數不斷增加，醫療服務量甚至超過健保署給的額度，今年決定跳出健保總額，不再受限於健保署的框架。

在強化醫療陣容外，恆基也拓展社區服務，增設課輔班達到16處，照顧孩童達450多人，並持續提供獨居老人的服務；對內照顧員工的身心靈健康，設立員工餐廳、醫師休息室、補助社團活動、辦理員工健康促進，希望恆基成為幸福企業，在這裡感受到愛與接納；恆春是台灣尾的醫療燈塔，為讓燈塔持續發光，連續2年舉辦全國醫護學生退修會，寒暑假有醫學院學生來恆基服務學習，在年輕學子心中埋下偏鄉醫療與服務社會的種子。