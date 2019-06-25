恆春半島醫護人才大缺口 醫師嘆：醫學中心來也沒有用

2019-06-25 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東醫療資源缺乏，縣府在屏北引進高雄榮民總醫院，今年10月就要動工，反觀屏南民眾對大型醫院一直望穿秋水，恆春基督教醫院院長陳志成直言「就是醫學中心來也沒有辦法」，這裡缺的是人才，醫護人員在恆春半島總是留不長，目前只能仰賴衛福部協調醫學中心支援人力，同時加強在地醫院的配備。

屏東縣長潘孟安為了改善屏東醫療資源不足的問題，這兩年宣布引進高雄榮民總醫院及義大醫院進駐屏北，不過目前僅高榮總確定今年10月會在大武營區預定地動工，義大醫院的態度反而轉趨保守，衛生局表示，運動公園附近23公頃土地要轉型為健康產業園區的計畫不變，縣府要引進醫療資源的態度也不會改變。

不過屏東地形狹長，醫療資源偏重屏北，一直引來屏南民眾抱怨連連，還有民認為縣府引進的大型醫院應該拉到屏南，才算真正平衡城鄉差距。

恆春基督教醫院院長陳志成今天指出，恆春半島人口頂多6、7萬人，目前已有3家醫院，這裡真正的問題是缺人才，醫生多半有自己的生涯規畫、有孩子就學的問題、還有配偶意願的問題，因為距離真的太遠，導致醫護人員停留的時間都不長，留不住人，「就是醫學中心來也沒有用」。

為了留住醫護人員，縣府雖然祭出改善宿舍、提供獎金等策略，但是人才缺口不易補上，即使是中繼站枋寮醫院，這次也是由外地醫學中心支援人力，才有辦法成立24小時心導管室。