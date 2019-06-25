甲仙庄長翁朝百年前捐地回饋鄉里 獎學金造福千名學子

2019-06-25 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



首任高雄甲仙庄長翁朝近百年前捐地興建庄役場（鄉公所），後來庄役場用地公開標售，甲仙公所將其中200萬元成立獎學金，守護甲仙子弟超過千人。這段歷史沒有被遺忘，公所每年邀請家屬參加頒獎會，文史工作者更用心蒐集資料，讓捐地故事永久流傳下去。

甲仙公所日前舉辦「 108年特優暨資深鄰長表揚暨翁朝獎學金頒獎典禮」，會中頒發45名甲仙學子獎學金，翁朝捐地事蹟受到外界關注。甲仙公所指出，翁朝擔任甲仙庄首任庄長，服務地方15年，當年捐出私人土地興建庄役場；用地後來標售，部分所得成立獎學金，歷年孳息逾百萬元，造福千餘學子。

文史工作者游永福調查指出，日治時期，日本政府在甲仙推動樟腦產業，1920年實施街庄制度，提拔素孚名望的洋雜貨商人翁朝擔任第一任庄長。翁是竹南人，南下甲仙做生意，當年很照顧鄉親，會讓腦丁（製樟腦工人）在雜貨舖賒帳，後來任內病故，家人遷居外地。

「庄役所就是鄉公所，造型是黑瓦、洗石子牆壁」游永福說，庄役所舊址在甲仙分駐所附近，土地出售後已經拆掉改建，後人只能從舊照片中拼湊原型，在地畫家馬若珊嘗試用畫筆重現庄役所外貌，可惜當年沒有留下來當歷史景點。

甲仙區長許烱華表示，為感念翁朝無私捐地，公所每年都會邀請家屬參加頒贈會並頒發感謝狀，今年也不例外，希望更多人知道捐地歷史。