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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

甲仙庄長翁朝百年前捐地回饋鄉里 獎學金造福千名學子

2019-06-25 16:22聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

首任高雄甲仙庄長翁朝近百年前捐地興建庄役場（鄉公所），後來庄役場用地公開標售，甲仙公所將其中200萬元成立獎學金，守護甲仙子弟超過千人。這段歷史沒有被遺忘，公所每年邀請家屬參加頒獎會，文史工作者更用心蒐集資料，讓捐地故事永久流傳下去。

甲仙公所日前舉辦「 108年特優暨資深鄰長表揚暨翁朝獎學金頒獎典禮」，會中頒發45名甲仙學子獎學金，翁朝捐地事蹟受到外界關注。甲仙公所指出，翁朝擔任甲仙庄首任庄長，服務地方15年，當年捐出私人土地興建庄役場；用地後來標售，部分所得成立獎學金，歷年孳息逾百萬元，造福千餘學子。

文史工作者游永福調查指出，日治時期，日本政府在甲仙推動樟腦產業，1920年實施街庄制度，提拔素孚名望的洋雜貨商人翁朝擔任第一任庄長。翁是竹南人，南下甲仙做生意，當年很照顧鄉親，會讓腦丁（製樟腦工人）在雜貨舖賒帳，後來任內病故，家人遷居外地。

「庄役所就是鄉公所，造型是黑瓦、洗石子牆壁」游永福說，庄役所舊址在甲仙分駐所附近，土地出售後已經拆掉改建，後人只能從舊照片中拼湊原型，在地畫家馬若珊嘗試用畫筆重現庄役所外貌，可惜當年沒有留下來當歷史景點。

甲仙區長許烱華表示，為感念翁朝無私捐地，公所每年都會邀請家屬參加頒贈會並頒發感謝狀，今年也不例外，希望更多人知道捐地歷史。

翁朝孫女孫安利說，家族親友輪流參加頒獎會，祖父原本就是個熱心公益的仕紳，設立獎學金讓後人有所追念，他應該也會開心。

甲仙地方人士蒐集老照片，畫家馬若珊以畫筆重現甲仙庄役場樣貌。記者徐白櫻／翻攝
甲仙地方人士蒐集老照片，畫家馬若珊以畫筆重現甲仙庄役場樣貌。記者徐白櫻／翻攝
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高雄縣市合併前，甲仙鄉公所將賣地部分所得成立「甲仙鄉翁朝先生獎學基金」，每年提撥利息發放優秀學子，翁朝後人（前排左二）年年應邀參加頒獎活動。圖／甲仙區公所提供
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地方老照片，甲仙庄第一任庄長翁朝（前排左二）熱心公益，當年捐地蓋庄役場，後來才有...
地方老照片，甲仙庄第一任庄長翁朝（前排左二）熱心公益，當年捐地蓋庄役場，後來才有獎學生造福家鄉子弟。圖／甲仙 麗生藥局提供
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