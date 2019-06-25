屏東農民友善耕種夏雪芒果 電商找上門合作

2019-06-25 16:14 中央社 屏東縣25日電



屏東長治鄉農民李鴻彰8年前砍掉家中檳榔園，改種高雄區農業改良場培育成功推廣的夏雪芒果，在農改場的指導下採友善耕種，芒果好吃到電商主動找上門跟他合作。

原從事保險業的44歲青農李鴻彰，家中有2甲多的地種植檳榔，因長輩健康因素，他辭去工作返鄉務農，他表示，當時檳榔利潤越來越低，而且採收時繁忙，他認為沒有前途，徵得長輩同意砍除檳榔，改種當時農改場推廣的夏雪芒果。

為了增加農業知識，李鴻彰報名參加縣政府的農業大學課程，同時，聽從農改場指導，採用友善耕種的方法種植，以草生栽培方式管理，草長得快到半棵樹的高度，被長輩及鄰居指責說，到底會不會種田，但他有所堅持，別人噴殺草劑1天可做完的工作，他光割草就花了5天。

李鴻彰申請產銷履歷驗證，產季從端午節前到7月中，黃色果皮有土芒果的香、有金煌芒果的甜，被農改場人員拿來當送禮的水果，因此因緣際會被推薦給「台灣好農」電商平台，一合作就是3年。

李鴻彰表示，現在許多農民希望政府不要禁止巴拉刈除草劑，主要是多數農民習慣看到農地上乾乾淨淨沒有草，但噴藥的農田，不到幾天又長出草來，繼續噴藥造成土壤惡化，要施更多化學肥來補充。

他說，割草的農田殘葉變成肥料，提高土壤含氧量降低病蟲害，生態變得更豐富，土壤有機質含量提高，果樹變得更強壯，也省去農藥錢及肥料錢，而且不噴藥對環境好，對身體健康更好。

李鴻彰表示，目前種植夏雪芒果的面積1.7甲，1個產季約可採收1萬9000顆、約9公噸芒果，6成交由「台灣好農」電商平台銷售，4成宅配銷售，3年來穩定供貨，品質受到電商肯定，讓他沒有滯銷問題。