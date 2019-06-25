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暑假工讀風險多 台南市勞工局提醒「7不3問5必看」

2019-06-25 15:35聯合報 記者謝進盛╱即時報導

進入學生放暑假高峰，不少學子會利用暑假打工賺取零用錢，台南市政府勞工局提醒求職小心防範詐騙，另外也提醒各事業單位，務必遵守相關法令規範，保障勞動權益。

台南市政府勞工局職訓就服中心今在新營民治市政中心辦理就業暨暑期工讀徵才活動，有35家廠商釋出989個職缺，其中起薪超過3萬元以上的工作職缺有234個，參加人數超過300人，初媒率44.48%。勞工局職訓就服中心預告今年第二場中型徵才活動將於7月27日在南臺灣創新園區辦理，有就(轉)業需求者可前往參加或電洽（06）6330820。

勞工局長王鑫基今也前往現場為求職者加油打氣，也提醒青年學生，應注意「7不3問5必看」要訣；「7不」有不繳款、不購買、不辦卡、不飲用、不隨便簽署文件、證件不離身、不從事非法工作；「3問」自問要找工作還是事業、問明職前訓練及試用期薪資、勞健保規定、確實工作性質，以及「5必看」是否只留手機號碼、是否長期刊登職缺、是否合法經營、待遇是否優渥得不合理、面試是否草率，絕對勿因一時貪念、疏忽而簽具不合理契約，或交付財物及證件，以免權益受損。

王鑫基呼籲事業單位及暑期工讀生應注意工讀安全及熟知勞動權益，如欲了解工讀生權益，可至勞工局諮詢相關規定及尋求協助（諮詢電話（06）2996922），也可至勞動部網站「工讀生權益」專區查詢（https://www.mol.gov.tw/topic/5973/）。

暑假將至，台南市政府勞工局職訓就服中心今在新營民治市政中心辦理就業暨暑期工讀徵才...
暑假將至，台南市政府勞工局職訓就服中心今在新營民治市政中心辦理就業暨暑期工讀徵才活動。記者謝進盛／攝影
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暑假工讀風險多， 台南市政府勞工局提醒求職者「7不3問5必看」。記者謝進盛／攝影
暑假工讀風險多， 台南市政府勞工局提醒求職者「7不3問5必看」。記者謝進盛／攝影
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勞工局徵才活動
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