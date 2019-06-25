親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柬埔寨「中資違建倒塌案」：4中國商人被捕 已知28死

網路直播／福衛7號14:30發射升空 見證台灣科技奇蹟

緊急救護缺口補上了！枋寮醫院成立24小時心導管室

2019-06-25 14:06聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣恆春半島後送距離百公里，經衛福部協助，枋寮醫院7月起將設有24小時的心導管室，過去恆春半島的心血管阻塞病患至少要送到東港安泰醫院，後送時間超過40分鐘，現在送到枋寮至少可以節省一半時間，同時將全年無休執行搶救任務。

屏東縣衛生局長李昭仁表示，枋寮醫院雖然不是醫學中心，但是位置相當重要，目前配備有急診中心、24小時心導管室、腦中風處理平台等，中繼站的角色不容忽視。

根據衛福部統計，去年台灣有2萬1569人死於心臟病，在屏東一年就奪走957條寶貴性命，衛生局表示，心血管阻塞的黃金救援時間是90分鐘，屏東縣因為地形狹長，後送轉院的距離一直是救援的最大問題。

過去屏東縣只有東港安泰、屏東基督教醫院有24小時心導管室，其餘寶建、輔英及部立屏東醫院均非24小時，枋寮醫院雖然也在民國100年成立心導管室，但是限於人力，只能服務白天。

屏東縣政府爭取及衛福部協調人力，在高醫、義大及台北萬芳醫院的協助下，7月起枋寮醫院將提供24小時心導管室服務，連恆春基督教醫院的院長陳志成都說「這是緊急救護的缺口，現在補上了」。

枋寮醫院院長蘇宜輝表示，枋寮醫院在前年即與高雄義大醫院合作啟動神經外科支援合作計畫，提供腦中風與頭部外傷全年無休的緊急醫療服務，今年7月起，又結合高醫與台北萬芳醫院的心臟內科支援醫師，成立24小時心導管室，希望為恆春半島建立無縫的醫療網。

衛生局表示，目前消防局有12輛救護車都配有12導程心電圖系統，屏北及屏南各配置6輛，搭配救護車上的即時心電圖判讀系統及24小時的緊急心導管服務，更可以搶得黃金救援時間。

屏東縣枋寮醫院7月起成立24小時心導管室，搭配消防救護車上的12導程心電圖系統，...
屏東縣枋寮醫院7月起成立24小時心導管室，搭配消防救護車上的12導程心電圖系統，讓救援更完善。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東縣枋寮醫院7月起成立24小時心導管室，搭配消防救護車上的12導程心電圖系統，...
屏東縣枋寮醫院7月起成立24小時心導管室，搭配消防救護車上的12導程心電圖系統，讓救援更完善。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東縣衛生局今召開記者會宣布，枋寮醫院7月起成立24小時心導管室，搭配消防救護車...
屏東縣衛生局今召開記者會宣布，枋寮醫院7月起成立24小時心導管室，搭配消防救護車上的12導程心電圖系統，讓救援更完善。記者翁禎霞／攝影
分享

屏東縣政府腦中風衛福部
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

防疫人員揹小孩加班？高市衛生局：有困難可互相調班

2019-06-25 12:43

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

高雄苓雅區今午一度大停電

2019-06-25 14:49

香蕉也可以這樣吃 綠色友善餐廳推創意料理

2019-06-25 11:21

工廠空汙費降 高雄空氣變好？

2019-06-24 22:46

期限到未改善 高市強拆廢五金廠

2019-06-24 22:42

高屏尋人！身障手冊 1184人未換證

2019-06-24 22:42

農業大學培植 青農打響品牌

2019-06-24 22:40

高市藍委民調爭議 今在台北勘驗光碟結果與原發布相同

2019-06-24 20:45

小黃瓜從2分地種到3甲地 羅秉諺：你太小通路不找你

2019-06-24 18:18

影／是佳餚也是電影 甄珍經典作品入菜很有味

2019-06-24 16:43

抗議屏東高工強占民地 居民將與蔣月惠北上總統府陳情

2019-06-24 14:24

高市府施鐵腕 大寮農地違規廢五金場今天強制拆除

2019-06-24 11:47

仁武警分局「愛與鐵血」男主角 金榜題名

2019-06-24 11:17

他辭工程師返鄉種好芒果 嘆無力喚回農村流失青年

2019-06-24 09:09

村長父子「老實」種芒果 養出一群死忠客

2019-06-24 09:08

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

大自然的天籟 那瑪夏部落巡禮

2019-06-17 08:56

竹籬笆外的春天 來去眷村住一晚

2019-06-17 08:54

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

花蓮最美縣道將封路 7月底辦嘉年華

2019-06-24 15:56

楊文科宣布竹縣2小箭：蓋焚化爐、竹北生命禮儀園區

2019-06-25 10:39

迅速擴大！花蓮海邊深10公尺大洞無人管 恐影響公路路基

2019-06-25 12:22

影／苗栗市福利政策第1箭 市長：不會排擠基層建設

2019-06-24 14:52

影／盧秀燕團隊被逐 藍批綠失格、綠嗆「是議事局嗎？」

2019-06-24 15:16

小黃瓜從2分地種到3甲地 羅秉諺：你太小通路不找你

2019-06-24 18:18

桃園角板山天幕7月完工 鄭文燦：有泰雅部落圖騰

2019-06-24 16:42

防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21

想買賓士車趁現在 新竹地檢27日拍賣賓士車

2019-06-24 17:35

竹市動物園紀念票 約定有效

2019-06-24 23:13

中央推單身婚育租金補貼 桃市青年租金補貼1年暫退場

2019-06-24 19:34

淡海輕軌縮班距！7月起平日上班尖峰縮短為6分鐘

2019-06-25 11:34

太平溪路堤共構工程順利 日光橋至馬蘭橋9月下旬先通車

2019-06-24 19:20

封5年基隆嶼今起開放觀光5千人預約 未來攻頂有證書

2019-06-25 13:02

「麥當勞叔叔」賴建川罹癌開刀 盧秀燕探視盼他為弱勢保重

2019-06-24 20:51

影／是佳餚也是電影 甄珍經典作品入菜很有味

2019-06-24 16:43

太倉促、有疑慮？ 社子島20處文資審查案擱置

2019-06-24 22:49

高市藍委民調爭議 今在台北勘驗光碟結果與原發布相同

2019-06-24 20:45

都更三箭連出擊！新莊、鶯歌2危老重建案今拆除

2019-06-24 16:07

台中西屯水溝塞到淹水 議員要求徹底清汙

2019-06-24 16:16

大巨蛋容留人數 柯文哲：59833人是北市府底線

2019-06-24 23:40

影／蔡英文打地鼠 她猜測驗員故意放低標準

2019-06-24 16:14

惡地種出神秘「太陽果」 南化愛文芒果產銷班本周出貨

2019-06-24 17:04

中央拿錢當大爺？盧秀燕：台中繳稅多爭補助別客氣

2019-06-25 13:09

台電公司100年 大稻埕變電所成市定古蹟

2019-06-24 23:44

影／百年茶擔物歸原主 北港古物保存再添佳話

2019-06-24 20:52

全台最美縣道…花蓮193 下月28日封路辦嘉年華

2019-06-24 23:51

議員爆身障者遭虐待 社會局：有不法絕不寬貸

2019-06-25 00:07

芒果跌價？黃偉哲：別用劣等品壞行情

2019-06-24 23:11

社區公托育家園開幕 林右昌：中正國小附幼收托數倍增

2019-06-24 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top