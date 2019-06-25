緊急救護缺口補上了！枋寮醫院成立24小時心導管室

2019-06-25 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣恆春半島後送距離百公里，經衛福部協助，枋寮醫院7月起將設有24小時的心導管室，過去恆春半島的心血管阻塞病患至少要送到東港安泰醫院，後送時間超過40分鐘，現在送到枋寮至少可以節省一半時間，同時將全年無休執行搶救任務。

屏東縣衛生局長李昭仁表示，枋寮醫院雖然不是醫學中心，但是位置相當重要，目前配備有急診中心、24小時心導管室、腦中風處理平台等，中繼站的角色不容忽視。

根據衛福部統計，去年台灣有2萬1569人死於心臟病，在屏東一年就奪走957條寶貴性命，衛生局表示，心血管阻塞的黃金救援時間是90分鐘，屏東縣因為地形狹長，後送轉院的距離一直是救援的最大問題。

過去屏東縣只有東港安泰、屏東基督教醫院有24小時心導管室，其餘寶建、輔英及部立屏東醫院均非24小時，枋寮醫院雖然也在民國100年成立心導管室，但是限於人力，只能服務白天。

經屏東縣政府爭取及衛福部協調人力，在高醫、義大及台北萬芳醫院的協助下，7月起枋寮醫院將提供24小時心導管室服務，連恆春基督教醫院的院長陳志成都說「這是緊急救護的缺口，現在補上了」。

枋寮醫院院長蘇宜輝表示，枋寮醫院在前年即與高雄義大醫院合作啟動神經外科支援合作計畫，提供腦中風與頭部外傷全年無休的緊急醫療服務，今年7月起，又結合高醫與台北萬芳醫院的心臟內科支援醫師，成立24小時心導管室，希望為恆春半島建立無縫的醫療網。