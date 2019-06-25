香蕉也可以這樣吃 綠色友善餐廳推創意料理

2019-06-25 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



台灣曾有「香蕉王國」的美譽，高雄市農業局今天宣布高雄市有5家度綠色友善餐廳推出夏季限定餐點，以香蕉為主題的創意料理，主廚開發出各種風格的無國界料理，在暑假推出「夏暑之歌-餐桌上的避暑計畫」季節限定餐點。 小小的香蕉以創新的手法演繹，每一樣都讓人驚艷。記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

參與的主廚讓香蕉呈現出甜鹹各種風味，從前菜、主菜漢堡三明治、甜點到飲料，小小的香蕉以創新的手法演繹，每一樣都讓人驚艷。其中像是第一次參與季節限定餐點的高雄名店「Gien Jia挑食」，推出用自製香蕉糖漿以及自製香蕉萊姆酒推出的香蕉氮氣咖啡和麥茶漬香蕉千層蛋糕料理，除了強調五彩繽紛的味覺體驗，也讓平價的香蕉搖身一變成為充滿異國風情的高級料理。

今年綠色友善餐廳新成員「貳叁捌食坊」及「善廸花廚」，也結合餐廳特色展現出主廚的天馬行空創意，讓7月開跑的季節限定餐點活動更添趣味。

高雄市農業局今天在好市集 Le Bon Marche辦理品嘗會，結合創新烹調方式與嚴選高雄香蕉，帶來最消暑的餐點，也顛覆大家對傳統水果的刻板飲食印象。