防疫人員周末背幼兒加班 議員PO照批韓國瑜假日忙選舉

2019-06-25 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



市議員陳慧文在臉書PO出一張防疫人員周末帶著幼兒加班的照片，質疑市長韓國於「堅持平日上班、假日選舉，把防疫丟給第一線人員承擔」。圖／翻攝自陳慧文臉書 分享 facebook 高雄市議員陳慧文24日深夜在臉書貼出一張衛生所防疫人員假日背著幼兒加班的照片，表示「第一線防疫人員被要求周周加班，連家中1歲幼童找不到人照顧，仍背著孩子加班與登革熱疫情奮戰，我們的市長卻啪啪造到處造勢」。衛生局澄清，照片僅是單一拍攝畫面，並非當日全貌。

衛生局簡技潘炤穎今表示，據了解，該名護理人員當天上午背著幼兒出勤時，護理長認為不妥，當下就請她回到車上，由其他同仁頂替其勤務；潘炤穎強調，防疫相關勤務均是24小時前就排妥通知，同仁可自行適當調整或相互支援，此事屬個案，人力調度上也不會讓同仁每周加班。

陳慧文貼文表示，「三民區自6月初爆發登革熱群聚以來，登革熱確診病例一路攀升，據了解三民區第一線防疫人員三民區衛生所的工作人員已配合疫情在上級指示及人力調派需求下，所有組員自6月初迄今周周加班」。

陳慧文說，「第一線防疫人力是否充足、人員調配是否適當？是否有過勞問題？不要最後累死一群基層人員疫情仍然無法控制。」最後還問「是不是又把一切防疫的重責大任都丟給第一線防疫人員承擔，我們最重要的指揮官『韓市長』還是依然堅持平日上班，假日選舉嗎？」

潘炤穎說，衛生局所人力防疫調度行之有年，即使周末須進行緊急防治，也會提前通知同仁，照片中的當事人是當天一早臨時請假，主管未准，但她攜子到防疫現場並不恰當，當天中午前她負責的不在戶開鎖任務，都交由其他同仁分擔。

衛生局表示，目前已請人事單位關懷當事人，也會調查衛生所管理機制，以及主管和同仁溝通上是否發生誤解。