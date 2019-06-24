高市藍委民調爭議 今在台北勘驗光碟結果與原發布相同

2019-06-24 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市立委選舉國民黨初選雖結束，但第6選區和第3選區參選人對民調結果有爭議，兩組人馬在台北國民黨中央黨部勘驗光碟結果，重新開封跑資料，結果和原先公布無誤，第3選區協調過程中前立委張顯耀情緒激動憤而離席，第6選區黃紹庭認為要驗無效電話，但組發會主委李哲華認為勘驗無誤，決定將結果提報本周三的提名小組討論，通過後周三下午再報中常會。

第3選區含左營、楠梓區，參選人民調結果為立委黃昭順29.191%、前立委張顯耀28.543%、市議員陳麗珍25.597%、學者孫健萍16.670%。黃昭順勝張顯耀0.648%，張顯耀對民調提問的方式、在現場聽民調情形等有疑問。

第6選區勝出的議員陳美雅與落選頭議員蔡金晏的差距只有0.074%，和第3名的議員黃紹庭差0.205%，蔡、黃向國民黨申訴，高雄市立委第6選區含苓雅、新興、前金、鼓山和鹽埕，國民黨內初選，參選3人民調結果依序為陳美雅33.426%、蔡金晏33.352%、黃紹庭33.221%。

兩選區今天下午分別在國民黨中央黨部協調，李哲華認為這兩選區相距這麼小，也很少見。

今天下午黃昭順沒有列席，只派代表，事後黃昭順強調，她完全依照黨規定，願賭要服輸，合計兩家民調公布的數據，在對比式她領先第二名16.135通，互比式有效電話通數領先第二名26.535通，差距不可說不大。

不過，張顯耀仍認為差距太小讓人不服，在討論過程中情緒略有激動，最後憤而離席。

第6選區黃紹庭則認為，請教過民調專家，一般誤差要3%之上才有勝負之分，在3 %之內其實難定論，希望能重新閱無效電話，但組發會認為，無效電話並沒有列入在有效電話內，所以不會影響到有效電話的數據。

由於兩選區都已重新開封光碟資料，顯示結果和當初公布相同，李哲華宣布將結果提報周三上午的提名小組確認後，下午再報中常會。