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新竹地院今公告 查封國民黨新竹市黨部

金門2新任所長布達 警分局長勉有好表現

2019-06-24 19:52中央社 金門縣24日電

金門警察局金湖分局今天舉行兩名新任所長布達典禮，新任金沙分駐所所長董連第及金湖派出所新任所長吳宜洲在布達後上任。金湖分局分局長黃維章期許兩人在新工作崗位有好表現。

黃維章表示，金湖分局為健全三級制組織運作及培養優秀基層幹部，遴選優秀基層幹部擔任分駐、派出所所長職務，期盼透過重要職務歷練，厚植組織人才庫。

這次所長異動，金沙分駐所所長由巡官董連第接任、金湖派出所由巡官吳宜洲接任。為表慎重，並協助新任所長迅速熟悉地區狀況，金湖分局舉辦布達典禮，由黃維章主持，並邀請轄區各界人士到場觀禮。

縣議員李應文、警友會理事謝東龍、金湖鎮鎮長陳文顧、金湖代表會主席蔡乃靖和代表陳向鑫、金門監理站站長楊傳治及金湖、金沙各里里長和代表，以及轄區友軍單位等多名來賓到場致意。

新任金沙分駐所所長董連第，中央警察大學刑事系66期畢業，歷任內政部警政署偵查隊偵查員，並在台北市和新北市警察局萬華、中山等分局擔任巡官、警備隊隊長等職，由金沙分駐所巡官兼副所長升任所長。

金湖派出所新任所長吳宜洲，中央警察大學警佐班第38期畢業，歷任台北市警察局北投分局警備隊警員、金門縣警察局金湖分局巡官等，自金湖分局金湖派出所巡官代所長升任所長。

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