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小黃瓜從2分地種到3甲地 羅秉諺：你太小通路不找你

2019-06-24 18:18聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

7年級的羅秉諺是第3屆農業大學的學生，才幾年的功夫，他把小黃瓜從2分地種成現在的3甲地，一天收成就有上千公斤，他說「只有打出品牌並創造規模，大訂單才會找上你」；另外5年級的張坤元接父親之手種金桔，到農業大學上課後，他改走有機打品牌，如今超市通路都可以看到他的產品，讓他覺得上課太值得。

屏東縣是農業縣，從前縣長曹啟鴻時代就力推「燕南飛」，屏東縣長潘孟安上任後更進一步成立農業大學，很多青年農民都是農業大學的學生，再透過彼此合作聯結，以集體合作的策略經營品牌。

羅秉諺當初是和4位夥伴一起投入種小黃瓜，剛開始只是想著自己種自己賣，後來他發現「如果自己太小，通路也不會找你」，因此他才決定衝出一定規模，能夠提供穩定的貨源及品質，大型通路自然就會找上門。

他說自己並沒有資源，剛開始創業時，在土地、資金及技術都有困難，後來是透過青農創業貸款，縣府協助承租台糖地，同時上課解決技術問題，才有了現在的成績，雖然仍然揹著貸款，但是他對未來深具信心。

另外5年級的張坤元承接父親的果園種金桔，以前都是依據老人家的經驗栽培管理，一直到上了農業大學，他才懂得改走有機路線打品牌，如今只要提到他種的金桔，他就會拿出自己果園的照片說「走進超市就會看到我」，代表他的產品已經成功打進超市。

還有百大青農陳安茂創立「久盛農場」品牌，靠著專業栽培的紅豆與稻米和紅黎，最近他與屏東縣農會合作推出的紅藜紅豆粥，一上市就受到注目，看到自己的產品受到肯定，他覺得維持品質，更有助於品牌形銷。

陳安茂創立「久盛農場」品牌，最近他與屏東縣農會合作推出的紅藜紅豆粥，一上市就受到...
陳安茂創立「久盛農場」品牌，最近他與屏東縣農會合作推出的紅藜紅豆粥，一上市就受到注目。記者翁禎霞／攝影
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5年級的張坤元以有機及品牌路線，把金桔產品帶進超市等通路。記者翁禎霞／攝影
5年級的張坤元以有機及品牌路線，把金桔產品帶進超市等通路。記者翁禎霞／攝影
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7年級的羅秉諺與夥伴把小黃瓜種出一片天。記者翁禎霞／攝影
7年級的羅秉諺與夥伴把小黃瓜種出一片天。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣青農創業
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