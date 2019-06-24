小黃瓜從2分地種到3甲地 羅秉諺：你太小通路不找你

2019-06-24 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



7年級的羅秉諺是第3屆農業大學的學生，才幾年的功夫，他把小黃瓜從2分地種成現在的3甲地，一天收成就有上千公斤，他說「只有打出品牌並創造規模，大訂單才會找上你」；另外5年級的張坤元接父親之手種金桔，到農業大學上課後，他改走有機打品牌，如今超市通路都可以看到他的產品，讓他覺得上課太值得。

屏東縣是農業縣，從前縣長曹啟鴻時代就力推「燕南飛」，屏東縣長潘孟安上任後更進一步成立農業大學，很多青年農民都是農業大學的學生，再透過彼此合作聯結，以集體合作的策略經營品牌。

羅秉諺當初是和4位夥伴一起投入種小黃瓜，剛開始只是想著自己種自己賣，後來他發現「如果自己太小，通路也不會找你」，因此他才決定衝出一定規模，能夠提供穩定的貨源及品質，大型通路自然就會找上門。

他說自己並沒有資源，剛開始創業時，在土地、資金及技術都有困難，後來是透過青農創業貸款，縣府協助承租台糖地，同時上課解決技術問題，才有了現在的成績，雖然仍然揹著貸款，但是他對未來深具信心。

另外5年級的張坤元承接父親的果園種金桔，以前都是依據老人家的經驗栽培管理，一直到上了農業大學，他才懂得改走有機路線打品牌，如今只要提到他種的金桔，他就會拿出自己果園的照片說「走進超市就會看到我」，代表他的產品已經成功打進超市。