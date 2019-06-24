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影／是佳餚也是電影 甄珍經典作品入菜很有味

2019-06-24 16:43聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

是佳餚、也是電影！為迎接下月12日將登場的「甄愛高雄群星會」影展與相關系列活動，君鴻國際酒店以甄珍的經典電影為靈感，嚴選高雄在地特色物產，打造出「群星會－餐桌上的電影珍宴」，將電影精髓入菜，讓喜愛甄珍電影的影迷在品嘗美食時，能感受劇中令人感動的場景。

電影是一個時代的共同記憶，高雄市政府新聞局偕文化局7月12日起辦「甄愛高雄群星會」系列活動，帶領影迷穿越時光隧道，回味美好時光。群星會活動與國家電影中心、中影公司、李行工作室、香港第一影業、中國電影資料館等兩岸三地的電影單位合作，透過經典電影修復及數位化，讓文化價值跨世代傳承。

市府策畫的「重溫風華年代：Chen Chen甄珍高雄影展」選錄六、七〇年代的電影：《新娘與我》、《喜怒哀樂》、《群星會》、《母與女》、《落鷹峽》、《緹縈》、《白屋之戀》、《珮詩》、《天使之吻》、《心有千千結》、《彩雲飛》、《婚姻大事》、《海鷗飛處》與《真真的愛》共14部電影全數位版，7月12日至28日在高雄in89駁二電影院放映。

開幕片《心有千千結》數位修復版在高雄全球首映，7月12日放映當天，導演李行、女主角甄珍、男主角秦祥林將到市總圖放映現場和影迷互動。

君鴻國際酒店總經理尤國彬表示，每一道料理的風味、食材、名稱緊扣著電影主題，凸顯故事性，也要有一定的連結度，料理的食材來自大高雄地區的物產，兼具鮮度、口感、餐桌美學，團隊經過5次試菜調整才定案。

餐桌上的電影宴會從「喜怒哀樂」開始，六龜玉米跑山雞的鮮嫩甘甜、左營眷村鹹香、爽脆等各具滋味的精緻涼菜，呈現出電影當中的種種人生滋味。

「海鷗飛處三見鍾情鮮玉帶」嚴選時令帶子、蘆筍、雲耳，呈現三見鍾情這份得來不易的動人之美。「母與女苦盡甘來鳳梨雞」以旗山區野放黑羽公雞、杉林區白玉苦瓜、大樹區鳳梨豆醬入菜，喝一口白玉苦瓜鳳梨雞湯，所有誤會將在相互諒解中苦盡甘來。

「彩雲飛遇見真愛鮮石班」一尾來自大海的新鮮石斑，遇上高山部落的野生馬告、野菌菇，遇上真愛的機會難能可貴。「落鷹峽俠義豪情鮮蝦捲」一整尾蚵仔寮野生大蝦豪氣，裹上新鮮蝦漿佐以主廚特調大崗山龍眼蜜芥末醬汁，微甜嗆辣的口感令人驚艷。

「白屋之戀深情小卷米粉湯」以旗津外海新鮮小卷搭配米粉湯，象徵一段深藏在白色之屋的刻骨銘心美味；「婚姻大事百年好合丸滿如意」主廚堅持手工製作彌陀漁港新鮮虱目魚漿象徵面對終身幸福選擇題時，用愛與堅持走入婚姻大事。

甄珍說，品嘗「群星會－餐桌上的電影珍宴」勾起她當年拍片的回憶，其中《落鷹峽》是在高雄的月世界拍攝，當時是7、8月拍片，穿著厚重棉襖，加上現場風沙大，便當常拌著風沙吃，相當辛苦。

尤國彬說，「群星會－餐桌上的電影珍宴」每桌10人份，訂價1萬2000元，想品嘗需預訂，讓影迷透過味覺找回當年對劇情的悸動。

高雄的水果物產豐富，兼具色香味。記者王慧瑛／攝影
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「彩雲飛遇見真愛鮮石班」新鮮石斑遇上高山部落的野生馬告、野菌菇，別具滋味。記者王...
「彩雲飛遇見真愛鮮石班」新鮮石斑遇上高山部落的野生馬告、野菌菇，別具滋味。記者王慧瑛／攝影
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高雄君鴻國際酒店以甄珍的經典電影為靈感，嚴選高雄在地特色物產，打造出「群星會－餐...
高雄君鴻國際酒店以甄珍的經典電影為靈感，嚴選高雄在地特色物產，打造出「群星會－餐桌上的電影珍宴」，將電影精髓入菜，讓喜愛甄珍電影的影迷在品嘗美食時，能感受劇中令人感動的場景。記者王慧瑛／攝影
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高雄君鴻國際酒店團隊用心設計「群星會－餐桌上的電影珍宴」，讓甄珍相當感動。記者王...
高雄君鴻國際酒店團隊用心設計「群星會－餐桌上的電影珍宴」，讓甄珍相當感動。記者王慧瑛／攝影
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高雄君鴻國際酒店以甄珍的經典電影為靈感，嚴選高雄在地特色物產，打造出「群星會－餐...
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「白屋之戀深情小卷米粉湯」以旗津外海新鮮小卷搭配米粉湯，湯頭濃郁。記者王慧瑛／攝...
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竹香黑金流沙包外表相當貴氣。記者王慧瑛／攝影
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「落鷹峽俠義豪情鮮蝦捲」一整尾蚵仔寮野生大蝦豪氣，裹上新鮮蝦漿佐以主廚特調大崗山...
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