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屏東農業大學推2.0版 菁英班教農民品牌行銷

2019-06-24 15:29聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣農業大學連辦4年，累計已有673位畢業生，今年縣府推出2.0版，除了初階班外，首開農業大學菁英班，導入業界達人協助強化品牌行銷及財務成本，菁英班只收40名學員，而且要上過農業大學的人才能報名，縣府形容屬於農業大學的「研究所」，真正進入實戰教學。

屏東縣長潘孟安表示，縣府自104年開辦屏東農業大學以來，已培育出許多獨立經營的青年農民。過去的初階班首重裁培管理，協助青年農民學習技術、病蟲害防治；今年起開設的「菁英班」則導入業師，專注行銷與通路，還有商品陳設技巧、農產品拍攝、品牌故事撰寫等課程，所有課程皆邀請產官學專家學者授課。

農業處表示，以前的農民只要種好農產品，其餘交給盤商處理，但現在是品牌行銷的時代，以屏東縣的農業來說，幾乎是一個小農就是一個品牌，在品牌戰當中如何脫穎而出？是本期菁英班上課的重點。

縣府農業處表示，第5屆農業大學報名，開放網路報名、現場報名及紙本報名等方式，收件期間自即日起至108年7月2日止，今年預計在7月15日起正式開課。詳細課程內容及報名書件、上課地點等，可至屏東縣農業大學官網（http://ptac.npust.edu.tw）下載，報名相關問題請洽專線07-8229619。

屏東縣農業大學開始招生，今年推出2.0版，首推菁英課程，指導農民走品牌行銷。記者...
屏東縣農業大學開始招生，今年推出2.0版，首推菁英課程，指導農民走品牌行銷。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣農民潘孟安
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