屏東農業大學推2.0版 菁英班教農民品牌行銷

2019-06-24 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣農業大學連辦4年，累計已有673位畢業生，今年縣府推出2.0版，除了初階班外，首開農業大學菁英班，導入業界達人協助強化品牌行銷及財務成本，菁英班只收40名學員，而且要上過農業大學的人才能報名，縣府形容屬於農業大學的「研究所」，真正進入實戰教學。

屏東縣長潘孟安表示，縣府自104年開辦屏東農業大學以來，已培育出許多獨立經營的青年農民。過去的初階班首重裁培管理，協助青年農民學習技術、病蟲害防治；今年起開設的「菁英班」則導入業師，專注行銷與通路，還有商品陳設技巧、農產品拍攝、品牌故事撰寫等課程，所有課程皆邀請產官學專家學者授課。

農業處表示，以前的農民只要種好農產品，其餘交給盤商處理，但現在是品牌行銷的時代，以屏東縣的農業來說，幾乎是一個小農就是一個品牌，在品牌戰當中如何脫穎而出？是本期菁英班上課的重點。