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屏東農業大學培植小農 打集體品牌行銷戰

2019-06-24 14:49中央社 屏東縣24日電

屏東縣政府辦理農業大學，4年來600多人上課，培育不少獨立作業青農，這些青農團結起來打小農行銷戰，既開店面也開市集，不斷開發加工產品，展現農村新活力。

屏東縣政府農業大學今年邁入第5屆，課程將升級2.0版，縣政府今天開記者會，邀請5名農業大學學員出席宣傳。

第3屆農業大學學員羅秉諺與4名朋友租地合種有機小黃瓜，已從當初2分地擴展為3甲地，還開發小黃瓜水餃消化次級品，他說，不斷擴大經營中，他需要更專業的品牌行銷知識，一路走來都靠農業大學充實知識。

羅秉諺與同屆學員陳安茂等青農結合成立「農往直前發展協會」，行銷屏東縣小農產品，這些小農很多是農業大學學員，陳安茂原是工程師，返鄉從事有機紅豆與稻米種植，將其紅豆與屏東縣農會合作開發全台唯一的紅藜紅豆。

陳安茂指小農一定要集合力量才能打開通路，他一直思考如何讓小農產品擴展通路。「農往直前發展協會」在屏東市區開店面，也到各處擺市集行銷小農品牌產品，大家聯合打集體戰。

萬丹農民張坤元原本以慣型農法種植金桔，上過農業大學後，改種有機金桔，他說，以往噴藥覺得蟲沒死，人先死，從事有機種植後，也加工製金桔醬和醋，產品也經包裝設計打品牌。

屏東縣長潘孟安指辦理農業大學希望有志從農民眾快速進入農業領域，今年農業大學推出2.0版，「初階班」課程維持開設農業概論、栽培技術與實務、病蟲害管理與診斷技術，「菁英班」專注行銷與通路專業，傳授財務概念，更加入上架商品陳設技巧、農產品拍攝、品牌故事撰寫等課程。

凡對農業經營及發展有興趣，年滿18歲設籍屏東縣的民眾，皆可於7月2日前報名，預計7月15日開課。

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