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農地廢五金堆置如山 高市改善期限到動手拆除

2019-06-24 14:12中央社 高雄24日電

高雄市大寮一處農地遭業者違規從事廢五金業，廢五金堆置被形容「廢鐵山」，且造成環境污染，居民多次陳情，高雄市政府都發局限期至23日未見改善，今天派人和機具拆除。

這處廢五金處理場位於大寮區88快速道路旁農地，當地居民成立大寮內坑里自救會，並曾於5月20日到高雄市議會大門前陳情。

高市府都發局限期至昨天改善，但現場仍堆置大批廢五金和處理機具及廠房，業者仍未完全配合拆遷，上午市府派人和機具拆除，由警力協助維護現場秩序，都發局專門委員林裕清現場指揮拆除大隊，由大型怪手等進場強制拆除。業者一度出面陳情但未擴大抗爭。

高市都發局表示，業者民國104年至今年初3次變更公司名稱，意圖繼續違規行為明顯，期間都發局對不同違規使用人共裁罰9次並勒令停止使用。

對於這處農地違規使用處置，高市都發局依土地使用管制規定，自104年12月起對違規使用人裁罰9次，總計罰款新台幣174萬元，4月巡查時發現仍違規，開罰30萬元，並函請自來水公司及台電公司斷水斷電、對土地所有權人開罰18萬元，107年6月移送檢方偵辦，今年4月起訴，期間予以列管；高市環保局也每隔兩日即派人稽查。

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