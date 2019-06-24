身障手冊改版 屏縣還有344人未換證

2019-06-24 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



身心障礙手冊改版，下月起舊版（綠色）身障手冊就會失效，屏東縣政府表示，目前全縣換證率已逹到98.74%陸續，還有344人尚未換證，需要換證的民眾可攜帶相關文件，本人、家人或以郵寄方式到各鄉鎮市公所免費辦理，不用到醫院做鑑定，以免影響自身權益。

縣府表示，依據身心障礙者權益保障法第106條規定，101年7月11日實施身心障礙新制鑑定後，身心障礙資格最長期限修改為五年，取消舊制身心障礙手冊永久有效的規定，因此持永久效期身心障礙手冊者，必須於104年7月11日至108年7月10日期間全面更換新證。

縣府說，在今年7月11日之後，綠色版的身心障礙手冊將失效，相關福利權益（如勞保減免、農保減免、健保費減免、身障生活補助、牌照稅等）都會被取消，民眾一定要特別注意。