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高市府施鐵腕 大寮農地違規廢五金場今天強制拆除

2019-06-24 11:47聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

位在高雄大寮88快速道路旁的農地廢五金場，因違反土地使用管制規定，高市府屢次勸導也依法裁罰，業者仍繼續違規經營。高雄市都發局在今年5月斷水斷電，但業者還是未依法配合改正，今天市府一早會同相關單位人員到現場強制拆除，過程業者抗議，表示已在申請改善程序中，市府堅持發文限制改善期限已到，仍未改善就得拆。

高雄市都發局今天調派專門委員林裕清現場指揮拆除大隊，執行強制拆除。

林裕清表示，這場廢五金場農地違規，從民國104年至今年初，三次變更公司名稱，分別為「鴻宇五金企業有限公司」、「森岳企業有限公司」及「銓興環保實業有限公司」。在這期間，都發局曾對該案不同違規使用人，裁罰9次，勒令停止使用，總計罰鍰174萬元。

都發局說，為遏止不法，特別列管加強巡查，今年4月再發現現場仍有違規情事，公司名稱變更為「銓興環保實業有限公司」，意圖繼續違規行為明顯，再依法開罰最高罰鍰30萬元，通知自來水公司及台電公司在5月10日斷水斷電。

都發局強調，依都市計畫法第79條規定，對違規使用人處分，也多次通知農地所有權人應做合法使用，但地主未能配合，仍為規避責任，不斷變更使用人，繼續違法營業。

都發局同步對土地所有權人開罰18萬元，去年6月移送地檢署偵辦。之後，地檢署也於108年4月將土地所有權人起訴，後續都發局將配合司法機關調查。

林裕清說，市府5月20日又接到民眾陳情，5月22日再以公函要求銓興環保公司及地主，限期在文到次日起30天內，應自行清除廢鐵及搬遷拆除，逾期不履行者，將進行強制拆除。但到昨天為止，業者仍未完成搬遷拆除，市府為維護公權力，今天一早就強行移除廢金廠營運的設施及設備，圍籬也一併拆除。

高雄市都發局今天一早就派人強調拆除位在高雄大寮88快速道路旁的農地違規使用的廢五...
高雄市都發局今天一早就派人強調拆除位在高雄大寮88快速道路旁的農地違規使用的廢五金場。記者謝梅芬／攝影
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高雄大寮88快速道路旁的農地廢五金場，違反土地使用管制規定，高市府屢次勸導也依法...
高雄大寮88快速道路旁的農地廢五金場，違反土地使用管制規定，高市府屢次勸導也依法裁罰，業者仍繼續違規經營。高雄市都發局今天一早就到現場，強行拆除營運的設施及設備。記者謝梅芬／攝影
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