他辭工程師返鄉種好芒果 嘆無力喚回農村流失青年

2019-06-24 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣枋山鄉有「芒果故鄉」的美名，同樣面臨老農凋零、農村缺工的產業困境，返鄉務農的朱逸農4、5年來全力投入，用新觀念注入活力，喜見品牌獲得市場肯定，但他說，農地破碎、小面積栽植成本高的問題，是青年返鄉務農的大屏障，慨嘆有心卻也無法喚回農村的流失青年。

42歲的朱書逸原是土木工程師，和傳統農村家庭一樣，他的父母親認為務農沒前途，因此培養他念大學，也考進中華工程公司當工程師，但都會的都市叢林和髒空氣，讓他懷念起家鄉的青山綠水和乾淨空氣，加上種了30多年愛文芒果的父親已年邁，5年前做出辭職返鄉接手的重要決定。

他除了滿懷壯志，要將父親創立的「村長的芒果」品牌和優質水果畫上等號，設定了「發揚光大」目標，也希望找出栽植和行銷好模式，證明務農也有「錢」途，以自身實例，吸引更多年輕人返鄉。

「務農是看天吃飯，要克服不穩定的氣候因素，一定要吸收新知！」朱書逸說，認真觀察產業現況、上農業大學學最新的友善環境栽植技術，不用除草劑、不催熟，田間管理技術不斷改良精進，質量都有提升。

在行銷方面，他發現，過去銷售模式是交農會或盤商，利潤微薄，有時還會虧本，他透過社群網站宅配和實體店面雙管齊下，利潤比過去好上數倍，5年來已打出口碑，在市場站穩腳步。