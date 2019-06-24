村長父子「老實」種芒果 養出一群死忠客

2019-06-24 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



時序入夏，又到了屏東愛文芒果的盛產季，枋山鄉善餘村前村長林智惠和兒子朱書逸打造的「村長的芒果」品牌，堅持不使用化學藥劑催熟，讓芒果在樹上自然成熟，因採收期總是比別人晚，無法搶早市賣好價格，父子倆不以為意，堅持「做人要老實」。

自然熟成正港「在欉黃」是「村長的芒果」的招牌特色，年近八旬的林智惠和42歲、從母姓的的兒子朱書逸，每天從各地農園收集熟成芒果，每顆都挑選過，也因太費功，已擁有批死忠消費群，除了靠網路宅配銷售，在台26線枋山段路邊也有店面直銷；朱書逸說，父親要讓每顆芒果做足日光浴，當別人催熟搶早市賣好價時，堅持自然熟成，30年來不改初衷。

林智惠父子在枋山種了8甲地，他們說，屬於排水好的砂質土壤，果實甜度高，季節性的落山風吹拂，讓果實含水量低而較甜，再加上日照時間長、溫度高，每顆芒果做足了日光浴，外皮色澤艷紅亮麗；由於父親就堅持嚴守安全用藥標準，並施有機肥，也造就了愛文芒果的安全好品質。