高雄市觀光局要在愛河畔重現畔仲夏戀曲

2019-06-23 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



暑假隨將來臨，高雄市觀光局要在愛河畔辦活動，由「La Rue 文創三輪車」承辦「愛河畔仲夏戀曲」活動。6月29日、30日登場，這是一場以夏日異國風情為主旋律的仲夏戀曲活動，由來自高雄與台中的四大市集品牌共同集合在愛河河西路廊道，將在愛河畔沿岸長達700公尺的步道，打造如國外河畔市集般的悠閒風光，為暑假活動打響第一炮，預計將吸引超過30萬人潮。

高雄市觀光局長潘恒旭表示，今年4月的愛河野餐派對活動創造全台25萬人次到訪愛河的盛況，好評不斷，這次「愛河畔仲夏戀曲」規格再向上提升，將夏日限定的衝浪意象搬到愛河畔，不用到海邊也能感受海洋魅力。

現場融入夏日印象的泳池、沙灘、果物等元素，搭配高雄的海港意象，在愛河畔設置「大船入港」、「波光粼粼」、「泡泡派對」、「音樂浪潮」、「海洋時光」及「互動遊戲區」等具夏日特色打卡點設計，規畫河畔綠茵互動遊戲區、野餐區與異國風河岸露天休憩區，還網蒐北中南人氣主題美食，消暑五大冰品及最受歡迎的人氣排隊餐車。