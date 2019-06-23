高市路燈 明年底全面換裝LED

2019-06-23 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄報導



高雄市路燈總數為23萬餘盞，目前已汰換12萬盞傳統路燈為節能LED路燈。 記者謝梅芬／攝影 分享 facebook

高雄市共有23萬餘盞路燈，市府近幾年將傳統路燈陸續更換為節能LED路燈，以去年和103年比較已減少1.3億元電費，市府表示，最快明年底，高市可進入全LED路燈時代，可有效減少市庫支出。

高市府養工處表示，3年多來已向中央爭取補助10億元汰換10萬盞傳統路燈，改為節能LED路燈，汰換完成後每年省下約9500萬度電，節省電費約1.3億元，每年也可減少約5萬公噸的二氧化碳排放量。

養工處說，汰換LED燈後確有節電效果，不過即使如此，高市路燈電費依然很高，去年路燈電費就要3.2億元，繼續換成LED路燈是節省高雄市財政支出的首要任務。市府估計全面換裝LED燈具約需1年時間。

另外，市府工務局也評估建立「智慧路燈系統」，視為高雄市進入智慧城市的第一步，路燈還可供作多種環境感測儀器的載體，如量測溫濕度、空氣品質及車流偵測等資訊，並回傳分析，或做為基地台、充電站等場域使用，讓路燈除擁有更亮、更完善的照明環境外，也擁有傳輸功能。

高市研考會資訊中心去年11月建置哈瑪星社區為實驗場域，設置26座智慧路燈燈桿及49盞智能燈具，包含兩座戶外智慧數位看板，將傳統路燈提升為多功能的智慧基礎設施，提供與市民生活相關的交通、環境、防災等資訊，還能作紓解車潮、空汙防治等參考。

不過，工務局說，建置智慧路燈必然大幅更動現有供電管路及變更電價計費方式，工程規模不小，並需結合寬頻電力線傳輸、寬頻無線與行動寬頻三種通訊技術，及雲端管理系統，還要再跨局處整合討論。